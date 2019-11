Las cuentas de la comuna de Rosario de Lerma, en orden

A tan solo 40 días para entregar a un nuevo intendente la administración comunal de Rosario de Lerma se anunció que las deudas se están saneando, incluidas algunas demandas judiciales por la falta de pago a proveedores. Sin ningún tipo de juicio durante esta gestión de Ignacio Jarsun, el jefe comunal por venir encontrará zanjados algunos aspectos judiciales que tuvieron a mal traer a esta comuna en estos años.

Esa deuda superaba los 10 millones de pesos, los cuales fueron cancelados por Jarsun.

"El municipio no tiene demandas actuales. Quedan algunos expedientes judiciales abiertos correspondientes a la gestión anterior de los que nos tuvimos que hacer cargo. En ciernes no existen reclamos por cuestiones patrimoniales o económicas. Las que había se fueron pagando por convenio u otro tipo de arreglos", especificó el asesor legal del municipio, el abogado Mauro Martina.

"No sólo se debe pagar las deudas de proveedores, también hubo temas relacionados con la administración que terminaron en la justicia. De esos también no hicimos cargo. Un municipio como el de Rosario de Lerma no debe tener este tipo de problemas, porque dificulta la administración. Así y todo, se consiguieron objetivos para beneficiar a los vecinos", agregó Martina.

"La actual administración recibió reclamos administrativos que se solucionaron antes de llegar a la Justicia. El que comande las riendas de la Municipalidad no tendrá que estar atosigado por las deudas", concluyó.