Tartagal: según una vecina, votó por una lista completa pero la salió otra

La junta electoral tomó intervención y ordenó la constatación del funcionamiento de la máquina, además de labrar el acta respectiva luego de una denuncia formalizada por una vecina de Villa Saavedra, quien denunció haber votado por una lista completa pero al momento de la impresión apareció otra.

Alicia Segundo debía votar en la mesa N° 3.374 de la escuela Armada Argentina en Villa Saavedra. "Me presenté a las 8.45 pasé a la máquina, voté por la lista completa de un candidato pero al hacerse la impresión los nombres eran los de otra lista también completa. Tengo 62 años por suerte llevaba mis anteojos" refirió la ciudadana.

Al advertir la irregularidad "le avisé a la presidenta de mesa que anuló mi voto y volví a votar; esa segunda vez el voto salió correctamente pero después denuncié el hecho y ya me llamaron de la Junta electoral diciendome que ya se habían ocupado del temaque me quede tranquila" precisó.