Ricardo Montaner celebró la renuncia de Evo Morales y fue duramente criticado

El cantante venezolano Ricardo Montaner celebró anoche a través de su cuenta de Twitter la renuncia de Evo Morales a la presidencia en Bolivia este fin de semana.



"Se fue Evo. Qué Chevere. Uno menos!", escribió el músico anoche en su red social y hace unos minutos retomó ese tuit y agregó: "Venezuela lleva 20 años viviendo repetidas veces lo qué pasó en Bolivia elecciones amañadas, no una muchas veces, deseos mesiánicos de perpetuidad en el poder, lo mismo, el mismo modelo, la misma fórmula, el mismo discurso".





El intérprete de "Tan enamorados", "Déjame llorar" y "Me va a extrañar" abogó por "que Bolivia encuentre la estabilidad y paz en democracia". Y expresó su "deseo sincero" de que "lo mismo suceda en el país en donde crecí, los venezolanos que deambulan por América lo merecen,los venezolanos que viven con miedo e incertidumbre también".



El cantante aádiço: "De ninguna manera la violencia puede tener excusa. Tampoco se puede defender lo indefendible. No existe un presidente vitalicio, quien piense que sí, no está frente a un presidente, está frente a un dictador".