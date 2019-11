Messi vuelve a ser el centro de atención en la Selección

Y un día volvió Lionel Messi. Volvió para encabezar a la Selección argentina en una nueva gira de fecha FIFA por realizar el fin de semana.

La Pulga se reencontró con sus compañeros en el predio que tiene el Real Mallorca, de la primera división española, donde el plantel que conduce Lionel Scaloni hace su preparación.

Messi arribó en medio del furor de hinchas de ese país, que se agolparon en el lugar para observar la práctica.

En una práctica en la que la prensa pudo observar los primeros quince minutos, el DT Lionel Scaloni comenzó a pensar en el equipo que enfrentará a Brasil, el viernes a las 14 (hora argentina).

Cientos de aficionados estaban en las afueras de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio para observar a Lionel Messi y el resto del equipo nacional.

El capitán de la Selección se incorporó ayer por la mañana a la concentración albiceleste, escala previa a su vuelta oficial en los últimos amistosos de 2019 frente a Brasil y Uruguay, al que enfrentará el lunes.

En el mediodía español, el astro del Barcelona se sumó a la convocatoria de Scaloni y dejó atrás la suspensión de tres meses que le había aplicado la Conmebol por sus críticas declaraciones durante la Copa América 2019.

La intención del entrenador argentino es que el rosarino esté presente en ambos partidos de la fecha FIFA: el viernes frente a Brasil, en Arabia Saudita, y el lunes ante Uruguay, en Israel.

El astro rosarino trabajó en el gimnasio tras arribar a la concentración al mediodía español acompañado de Pepe Costa, su amigo y empleado de Barcelona que lo acompaña en cada viaje, pero no participó junto al grupo más nutrido de futbolistas del primer entrenamiento.

Messi no apareció en escena durante los quince minutos abiertos para la prensa y se quedó en el gimnasio junto a Sergio Agüero, otro que retorna al seleccionado nacional luego de la Copa América.

El último partido del rosarino con la camiseta de la Selección fue el del tercer puesto de la Copa América ante Chile, donde terminó expulsado por el recordado cruce con Gary Medel.

El plantel argentino, que sufrió las bajas de Roberto Pereyra y Marcos Rojo y el alta de Alexis Mac Allister, está compuesto por 25 jugadores, la mayoría ya instalados en la concentración en Mallorca.

En una situación particular e inédita, el plantel estará en Mallorca, ciudad donde el entrenador Lionel Scaloni está radicado y será hasta el miércoles.

El viaje a Riad, la capital de Arabia Saudita, está programado para este jueves a las 10, donde incluso por la tarde reconocerán el estadio “King Saud University” y habrá conferencia de prensa de Scaloni, en el mismo sitio donde el viernes enfrentará en el clásico a Brasil. Luego Argentina viajará a Tel Aviv, donde jugará ante Uruguay en el “New Bloomfield Stadium”, el lunes 18.

Por otro lado, el equipo nacional estrenará una nueva camiseta de tonos azules y los colores de la bandera en la parte inferior de las mangas en el amistoso del viernes. Según la marca que viste a la Selección, el diseño fue inspirado en los paisajes de los glaciares del sur de nuestro país. La presentación de la nueva casaca del seleccionado la hizo el propio Lionel Messi, aunque esta vez solo prestó su imagen, que luego fue difundida por las redes sociales del seleccionado.