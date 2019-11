Los salteños apostaron a los créditos nuevos de la política

Partidos jóvenes, como Todos por Salta, arrasaron en las urnas el domingo.El Partido Justicialista tuvo una de sus peores elecciones y no logró diputados ni concejales.

Como en cada elección, los comicios del domingo pasado dejaron en Salta marcados perfiles de ganadores y perdedores y un interesante escenario político de cara al futuro.

La jornada electoral en la que los salteños definieron a Gustavo Sáenz como el nuevo gobernador y a Bettina Romero como la primera intendenta mujer de la capital salteña también tuvo condimentos interesantes, en cuanto a algunos de los diputados y concejales electos. Personajes que son reconocidos en ámbitos distintos a los de la política hicieron una elección muy buena y consiguieron un lugar en los recintos legislativos dejando afuera a dirigentes con más rodaje en este terreno.

No solo eso, hay casos de desempeños tan buenos que obtuvieron la mayor cantidad de votos de la categoría, tal lo ocurrido con la periodista Mónica Juárez.

En este sentido podría interpretarse que, además de Sáenz, uno de los grandes ganadores de esta elección fue Ignacio Jarsún. El todavía intendente de Rosario de Lerma y diputado electo por ese departamento se sumó al sector de Sáenz desde el primer minuto y armó para Capital sendas listas en las categorías Diputados y Concejales que le aportaron un enorme caudal de votos al gobernador electo.

En Diputados, la lista Todos por Salta (encabezada por Juárez) fue la más votada al obtener 55.234 votos, relegando a dirigentes de peso, algunos históricos. Mientras que en Concejales, la lista que estuvo encabezada por la influencer y profesora de Fitness, Candela Correa, obtuvo más de 17.000 votos y aportó dos de los 15 concejales que obtuvo el frente.

Visto desde otra óptica, solo la lista encabezada por Correa obtuvo la misma cantidad de concejales que el Frente de Todos completo.

Para el consultor político y director de We Consultora, Benjamín Gebhard, "la sociedad salteña claramente eligió un cambio y quien mejor interpretó esta situación fue Gustavo Sáenz, lo cual quedó demostrado en una elección con porcentajes contundentes".

En diálogo con El Tribuno, señaló que "también es destacable la baja performance que tuvo el Frente de Todos, teniendo en cuenta los porcentajes de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales".

Al respecto, evaluó que "con la finalización del mandato de Urtubey y la derrota de Miguel Isa en las PASO, más la derrota de Sergio Leavy en las generales, se genera un vacío de liderazgo en un sector que no solo va a existir por ser Gobierno nacional sino también por haber conseguido diputados, concejales e intendentes".

"Es un espacio que existe de hecho en la realidad, por lo tanto va a iniciarse un proceso donde hay determinadas figuras que van a empezar a pujar por ese liderazgo", anticipó, y consideró que "es muy probable que lo disputen actores políticos como Javier David, Gonzalo Quilodrán, Lucas Godoy y Emiliano Estrada, pero habrá que esperar a que se acomode el nuevo escenario".

En este proceso de reacomodamiento del tablero político es una incógnita qué pasará con el PJ, aún bajo la conducción de Juan Manuel Urtubey, quien en menos de un mes dejará de ser el gobernador. Gebhard explicó que "Salta fue una de las pocas provincias donde no todo el PJ terminó dentro del Frente de Todos", por lo que "hoy el partido va a tener el debate para definir si en la provincia va a integrar el Frente de Todos y va a hacer su reconversión desde ahí. Pienso que con el liderazgo de Alberto Fernández se va a tender a esto". De hecho, el gobernador Urtubey reconoció en su última entrevista con El Tribuno que "todos los partidos políticos están en una delicada situación en la Argentina y, en realidad, en todo el mundo. Las principales democracias europeas, salvo alguna excepción, están siendo gobernadas por partidos que hace tres años no existían".

"Yo quiero ayudar (en la formación de jóvenes dirigentes) pero no solo desde el Partido Justicialista, sino desde otros espacios también", afirmó.

Todos estos condimentos aportan lo necesario para la conformación de un nuevo escenario político en la provincia. "La contundencia de la victoria de Gustavo Sáenz obliga al resto del sistema político a recalcular y a redefinir estrategias", analizó Gebhard, y señaló que "no le va a pasar solo al PJ, sino también al Partido Obrero, que también hizo una muy mala elección. La discusión del liderazgo de Del Plá no quedó saldada en estas elecciones".

"Por otro lado, respecto a la alianza del Frente Olmedo, será interesante ver qué pueda pasar con actores importantes como Fiore y Nanni, quien particularmente sale muy fortalecido al ganar la segunda ciudad de la provincia (Tartagal, donde triunfó Mimessi). Creo que tienen la oportunidad de generar un espacio, pero hay que ver qué puedan congeniar y ponerse de acuerdo más allá de la alianza electoral transitoria”, dijo.

Según el consultor político, “la gente en esta elección pidió un cambio y fue el principal valor que transmitió Sáenz en la campaña. Partiendo de la propuesta de alternativa o novedad en la provincia, resultó lógico que los candidatos que representaban mejor esa renovación fueran los que más votos cosecharan”, pero aclaró que “lo que llamamos ‘outsiders’ (que vienen de afuera) podrían haber sido candidatos del Frente de Todos o de otro espacio y no les hubiese ido tan bien. Con este reclamo que tenía la sociedad de un cambio, calzaron muy bien con la propuesta de Sáenz y fue la fórmula ganadora”.

Un dato no menor de cara a lo que viene en la Cámara de Diputados tiene que ver con la presidencia del cuerpo. El lugar, que ocupa desde hace años Manuel Santiago Godoy, es el gran desafío que se le presenta al nuevo gobierno y deberá jugar muy bien sus cartas si le quiere arrebatar el último espacio de poder que, si se quiere, conserva el PJ. En este punto, Gebhard señaló que “el capital político de Sáenz se basa en cumplir con gestos lo que prometió representar. Lo que sea clásico o histórico en términos de nombres va a demandarle renovación, no basta con tener un bloque con nombres nuevos, tendrá que mostrar voluntad real y para eso será fundamental su bancada y capacidad de ‘rosca’ con aliados”.

Escrutinio definitivo

El recuento definitivo de los votos emitidos en las elecciones generales del domingo pasado se inició ayer a las 18 en la sede del Tribunal Electoral de la Provincia.

Para esta tarea se dispuso habilitar 16 mesas escrutadoras de las cuales ocho se destinaron al escrutinio del departamento Capital, y las restantes ocho para el interior, por orden alfabético. La apertura de la jornada estuvo a cargo del presidente del Tribunal, Guillermo Catalano, quien estuvo acompañado por la vicepresidenta de ese Tribunal, la jueza de Corte Teresa Ovejero y las vocales y juezas de Cámara Mirta Inés Regina y María Inés Casey. Del acto participaron también el vicepresidente segundo de la Corte de Justicia de Salta, Fabián Vittar y el secretario del Tribunal Electoral , Pablo Finquelstein.

Sigue la transición

Los equipos técnicos de los gobernadores saliente y electo, Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz, respectivamente, comenzarán a trabajar hoy en los detalles de la transición previa al traspaso que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre cuando asuma la nueva gestión.

Urtubey y Sáenz se reunieron el lunes, una vez consumada la victoria del actual intendente capitalino y definieron quiénes trabajarán en este proceso.