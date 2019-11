Golfistas de gran nivel para un Abierto de Salta de lujo

El 34º Abierto de Salta tiene atractivos por donde se lo mire. El medal play a 54 hoyos se iniciará mañana con importantes premios y también destacados jugadores que le darán un marco de lujo a la mejor competencia de golf para aficionados que tiene Salta y la región.

Hoy comenzarán a llegar golfistas de Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, que junto a los salteños intentarán quedarse con el primer puesto en la cancha del Salta Polo Club.

Francisco Patrón Costas es uno de los históricos ganadores del Abierto de Salta. Lo ganó en varias ocasiones y se apuntó para este fin de semana con la intención de repetir algunos de sus éxitos. El golfista habló con El Tribuno a horas de las primeras salidas y destacó la presencia de grandes golfistas.

“El Abierto de Salta es uno de los torneos más importantes del norte argentino por la convocatoria que tiene de buenos jugadores”, resaltó el salteño.

“Para esta edición estarán Juan Manuel Soler, el número 1 de Jujuy; de Santiago del Estero llegará Ramiro López Bustos. Tucumán traerá su equipo de primera y entre ellos estarán Jaime Nougués, que ganó el Abierto de Salta en varias ocasiones y representó al país en competencia internacionales, y Augusto Bruchmann, otro jugador de buen ranking”, contó Patrón Costas.

“Va a ser un torneo muy peleado, de un nivel scracht superlativo. Si vos me decís quien va a ganar el Abierto no sabría decirte. Hay diez jugadores de extraordinario nivel”, aseguró el golfista local.

Cabe destacar que la categoría scracht reúne a los jugadores con 0 de handicap, el mejor nivel en el golf aficionado.

Sobre la cancha, Patrón Costas dijo: “No puede estar en mejores condiciones. El campo de juego está impecable, el trabajo que se hizo fue extraordinario y todo pinta para que sea un Abierto inolvidable”.

Los 208 golfistas inscriptos no solo competirán por el primer puesto en sus respectivas categorías, sino también por el millón de pesos que la organización pondrá en juego para quien logre realizar hoyo en uno en el hoyo 18 durante la jornada del domingo.

Hoy, ronda de práctica

Hoy comenzarán a llegar los jugadores de las provincias vecinas. Primero completarán su acreditación y luego realizarán la ronda de práctica. Cada jornada será amenizada con degustación de vinos, foodtrucks y beergarden’s. El público podrá acceder gratuitamente durante las tres días.