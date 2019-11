Scaloni, con dos dudas para jugar ante Brasil

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, planea dos esquemas diferentes para conformar el once que enfrentará a Brasil en Arabia Saudita, y si bien en la delantera estará seguro Messi resta definir si jugará junto a Agüero y Martínez, o solo uno de ellos.

En el último entrenamiento en Mallorca, antes de emprender el viaje a tierras árabes, Scaloni siguió probando el equipo que pondrá ante Brasil.

En ese sentido, el arquero será Andrada y el esquema de juego aún no está definido, pero rondaría entre el 4-3-3 y el 4-4-2, siempre pensando en una última línea clásica.

Foyth volverá a estar en el lateral derecho, mientras que los centrales serán Pezzella y Otamendi.

La duda de Scaloni está en el lateral izquierdo, ya que ese lugar se lo disputan Tagliafico y Acuña y, dependiendo de la idea de juego, optará por uno u otro.

En el medio Scaloni volverá a confiar en De Paul por la derecha y Paredes en el centro, y a la izquierda Lo Celso, quien en la última convocatoria no había estado por lesión.

El tridente ofensivo tendrá a Messi, en su regreso al equipo tras la suspensión impuesta por la Conmebol luego de la Copa América, Martínez y el Kun, quien también vuelve luego de una lesión.

La otra opción es colocar a Ocampos en la izquierda y correr hacia adentro a Lo Celso.

Con el posible ingreso de Ocampos, y con la idea del 4-4-2, Scaloni deberá elegir por mantener a Martínez o a Agüero para acompañar a Messi.

En caso de disputarse el amistoso ante Uruguay, en Tel Aviv, la idea de Scaloni es rotar.