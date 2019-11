Federer bajó a Djokovic y Nadal terminará en la cima

El suizo Roger Federer sacó pasaje a semifinales del ATP Finals de Londres al derrotar al serbio Novak Djokovic por 6-4 y 6-3 en el marco del grupo Bjorn Borg, resultado que le permitirá al español Rafael Nadal terminar el año como número uno.

Federer, que fue campeón del torneo que cierra la temporada en seis ocasiones, se impuso al cabo de una hora y 13 minutos sobre Djokovic, que necesitaba llegar a la final del certamen para cerrar 2019 en el primer puesto del ranking de la ATP.

“Estoy seguro que habrá visto el partido. Yo también estuve en su situación antes y al final en lo único que piensas en ganar tus partidos y no las consecuencias que eso tiene. También es cierto que si Novak no hubiese ganado en Wimbedon, no hubiera llegado aquí con opciones de terminar primero del ranking”, expresó Roger tras su resonante victoria.

“Me siento bien y me siento joven, pero creo que es básicamente por el corte de pelo” agregó en tono de broma. Y con respeco a la racha de cuatro años sin vencer al serbio, Federer comentó: “No tenía la sensación de que había pasado tanto tiempo. Estuve muy cerca de ganarle en Wimbledon. La realidad es que no le había vuelto a superar desde mi operación en la rodilla”.

El suizo luego analizó que “es muy importante para mí haber sido capaz de ganar a Rafa y Djokovic esta temporada. Yo diría que ha sido un gran día para el mundo del tenis. Ver cómo estaba la grada ha sido increíble”.

Por último, consideró que “Rafa pegó un gran estirón y los dos se merecen estar por encima de mí en el ranking este año. Han hecho una gran temporada y estoy contento por haber podido ganarles al menos. Fue un gran día de tenis, no sólo por qué vencí a Novak, si no por la carrera por el número uno”, concluyó.

Junto con Federer clasificó el austríaco Dominic Thiem, que ya les había ganado al suizo y a Djokovic pero hoy perdió con el italiano Matteo Berrettini por 7-6 (7/3) y 6-3.

Nadal buscará hoy el pasaje a las semifinales, para lo que necesita ganarle al griego Stefanos Tsitsipas (a las 11, por ESPN), por el grupo André Agassi.

Rafa, que llegó a Londres con 640 puntos segurados y que podría aumentarla si avanza hoy hasta los 840 puntos, ha sido el más regular de 2019. Además, alcanzó las semifinales en 11 de los 12 eventos disputados, y ganó cuatro títulos, dos de ellos de “Grand Slam” y los otros dos de categoría Masters 1.000. Nadal ya sabe que a finales de enero ingresará un bonus adicional por parte de la ATP de 3 millones de euros por ser líder después de cumplir todos los compromisos con el circuito. E igualará con sus cinco lideratos a Connors (1974, 75, 76, 77 y 78), al propio Federer (2004, 05, 06, 07 y 09) y al serbio (2011, 12, 14, 15 y 18)

El otro choque del viernes será entre el alemán Alexander Zverev, defensor del título, y el ruso Daniil Medvedev.