El ex mandatario quiere volver al país pero aseguró que esta etapa es para "recuperar la democracia y vencer a la dictadura".

Evo Morales no cree que sea momento de volver a la presidencia de Bolivia

Mientras se encuentra exiliado en México, el ex presidente boliviano Evo Morales dijo que "por ahora" no se ve de vuelta en la presidencia de su país y que se encuentra "en la etapa de recuperar la democracia y vencer a la dictadura".

En una entrevista realizada con la cadena Televisa, Morales dijo que "por ahora no" se veía de vuelta en la presidencia de su país tras su forzada renuncia el domingo pasado, en medio de protestas sociales y un planteo militar.

"Ahora estamos en la etapa de recuperar la democracia, derrotar a la dictadura. Estoy contento, porque ahora conocerán quienes somos", añadió. Además, señaló que no se siente responsable de la crisis actual en Bolivia, aunque sí reconoció que posiblemente haya cometido errores. LE PUEDE INTERESAR La nueva ministra de Comunicación amenazó a periodistas locales y extranjeros El gobierno de Jeanine Áñez abrió una mesa de diálogo con un sector del partido de Evo Morales

Sin embargo, subrayó que su principal error "ha sido derrotar a los opositores". "Somos seres humanos, pero jamás hemos pensado hacer daño al pueblo boliviano", resaltó.

Apuntó también que "cuando uno está mucho tiempo en el poder, también se desgasta, pero hemos ganado una primera vuelta y no quieren reconocer eso".

"Ganamos cuatro elecciones consecutivas. Hemos tomado en cuenta a los distintos sectores sociales. Al inicio de mi gestión no había mucha participación del sector industrial", refirió.

Indicó que "para nada" haría algo diferente porque siempre ha trabajado para el pueblo y precisó que de los 13 años que estuvo en la presidencia, " Bolivia fue por seis años el que más creció en América Latina".

Señaló que "no estaba en el gobierno por plata sino por la patria" y retó a que lo investiguen. "Que me digan qué poder económico tengo después de 13 años como presidente. Investíguenme todo", reforzó.

Morales acusó al ex mandatario Carlos Mesa de atacar "con falacias" su condición de asilado tras pedir a México que no le permita seguir haciendo declaraciones políticas. Fuente: Crónica