Riquelme se reunió con el oficialismo y con Ameal

Como si fuera una partida de ajedrez, en los últimos diez días el panorama político de Boca, que elegirá a su presidente el próximo 8 de diciembre, se movió al compás de Juan Román Riquelme, quien sorprendió ahora al reconocer haberse reunido con el “oficialismo y el opositor Jorge Amor Ameal”.

Si bien no lo hizo a través de una nota como fuera el 7 de noviembre, en la que pidió que haya unidad de todas las agrupaciones -algo que por ahora no se dio-, en esta ocasión su hermano Cristian, encargado de oficiar a veces como una especie de vocero, se expresó a través de su cuenta de Instagram.

“Como no hubo posibilidad de unión de agrupaciones, esta semana nos reunimos con el oficialismo (nunca nombró al candidato Christian Gribaudo) y con Jorge Amor Ameal. Mi hermano está pensando si puede de alguna forma aportar para el bien del club. Cuando decida, él se los hará saber”, escribió.

Con este escenario, Riquelme no descarta ocupar algún lugar en uno de los espacios políticos a pesar de que no haya la unidad que él solicitó en primera instancia.

El tiempo límite para el cierre de listas vence el miércoles próximo y ahí se conocerá si tendrá algún puesto en alguna lista.

Sin embargo, no hay que descartar que una vez que se conozca quién es el nuevo presidente de la institución, Riquelme tenga un cargo en la faceta deportiva debido a que todos los candidatos dijeron que quieren contar con él.

En la semana, el actual presidente del club de la Ribera, Daniel Angelici, convocó a todas las agrupaciones con el fin de buscar la unidad pedida por Román, pero Ameal y José Beraldi, los dos principales referentes de la oposición, decidieron no asistir.

Incluso, se encuentran en negociaciones hace varios días para forjar una alianza, pero todavía no se concretó de manera oficial.