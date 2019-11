La burocracia jaquea la vida de un peregrino de la puna

Otra vez la burocracia. Otra vez la dejadez de un estado ausente para asistir a los enfermos. El caso del conocido peregrino Daniel Oxandaburu, es inexplicable. Por la firma de un funcionario nacional pende la vida de una persona. Se está deteriorando día a día su salud porque vive en el interior y es sólo un número entre miles de personas que solicitan al INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) un tratamiento digno para mejorar su calidad de vida.

Daniel cumplió el ciclo de quimioterapias, ahora necesita de un trasplante autólogo, también conocido como autotrasplante, que es cuando el paciente recibe sus mismas células madres después de que los médicos le trataron el cáncer con la quimioterapia.

Se puede realizar en Salta, antes eran derivados a centros de salud de Buenos Aires, y su tratamiento es absorbido por el Ministerio de Salud de la Provincia y el INCUCAI. Todo este complicado panorama de mendigar por un lado y por el otro, es por falta de obra social; aunque hay casos en que teniendo obra social también se peregrina mucho buscando soluciones a graves problemas de salud.

A Daniel Oxandaburu le diagnosticaron cáncer de médula ósea luego de la peregrinación del 2018 que hizo desde la Puna hacia la Catedral en el Milagro salteño. Era el mes de octubre. Tenía la urgencia de iniciar el tratamiento de quimioterapia con la aplicación de la droga Bortezomib 3,5 y ahí comenzó otro peregrinar distinto al religioso: el de la burocracia.

Fue una verdadera odisea para él y Sandra "Sany" Cabero, su pareja desde hace 11 años. Tuvieron que organizar venta de bonos y ferias de comidas, para recaudar fondos porque otro firma de un funcionario provincial demoraba el expediente de su salud. Finalmente la quimioterapia se pudo hacer de forma completa.

Y ahora, luego de algunos diagnósticos, los médicos pidieron el trasplante autólogo para seguir el tratamiento que mejore su calidad de vida y que es lo único que queda por hacer. Pero otra vez apreció la interminable burocracia por una firma que le de una oportunidad a Daniel, el peregrino de la puna: "ya hicimos todo lo posible, la provincia aportó lo suyo, pero falta lo del INCUCAI. Desde la última quimio tenía 15 días para el autotrasplante, pero ya pasó un mes, y la situación empeora. Su desmejoramiento es a diario. La vida de Daniel depende de una firma de un funcionario nacional" explicó a El Tribuno Sandra.

Los días más felices de su vida: peregrinando en el Milagro con su esposa y su amigo Jaime.

En la amarga espera

El 22 de octubre terminó la agotadora quimioterapia y quedó a disposición del autotrasplante. En Salta la delegación CUCAI gestionó de buena forma la continuidad del tratamiento con el paso posterior. Pasaron los días y semanas, y la esperada firma no aparece, por lo tanto, para no perder los efectos de proceso médico deberá volver a hacerse la quimioterapia. Con un agravante nuevo: otra vez a los tediosos papeleos para obtener la medicación.

"Nuevamente a mendigar la provisión de las drogas correspondientes de esta quimioterapia que surge como alternativa ante la imposibilidad del autotrasplante. La gestión para tal tratamiento autólogo la iniciamos el 20 de setiembre en el CUCAI Salta. Estamos a mediados de noviembre y aún no tenemos una respuesta positiva desde Buenos Aires. Debemos recurrir a los medios de comunicación porque no somos escuchados. No sé qué esperan. Estamos tratando la salud de un humano, no somos un número cualquiera".

Quién es Daniel Oxandaburu

Un buen hombre con ánimos siempre de ayudar a los demás. Muy amable, en cada peregrinación que participó, 11 años seguidos, se lo podía ver dirigiendo la enorme caminata desde la puna salteña hacia la catedral basílica del milagro.

El peregrino, tan conocido en el Valle de Lerma y en la Quebrada del Toro, hoy está pasando un mal momento de salud. Su vida pende de una firma en el INCUCAI en Buenos Aires. La solidaridad de los vecinos de Campo Quijano, San Antonio de los Cobres, la Quebrada del Toro y Salta capital, es enorme con Daniel. Ahora con esa solidaridad no alcanza. Un simple papel puede mejorar su calidad de vida, una autorización que puede salvarle la vida.