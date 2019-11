Al cuervo se le escapó la victoria sobre el final

Central Norte, en un partido muy parejo, no logró sostener la diferencia y se tuvo que confirmar con una igualdad con Peñarol 1 a 1 en el estadio Dr. Luis Güemes, en la semifinal de ida del torneo Anual de la Liga Salteña.

Tal cual se lo presumía en la previa, el trámite del partido fue muy parejo porque se enfrentaron dos equipos muy complicados.

Por un lado, el cuervo intentó hacer valer su localía y buscó por Gabriel Yapura, el hombre encargado de generar juego, vulnerar a la defensa visitante, pero no lo logró, al menos en la primera mitad.

Peñarol también salió a hacer lo suyo, se plantó bien e intentó romper el cero con Silvio Mogro como conductor del equipo, algo que no prosperó. La falta de precisión y claridad en el ataque de ambos hizo que el partido cayera en un pozo futbolístico.

Lo mejor de la primera mitad fue sobre el final, (44’) cuando Nicolás Cruz, arquero cuervo, le contuvo un tiro penal a Leo Cruz, delantero mirasol.

En el complemento, a los 31 minutos, Yapura, con su baja estatura, se las ingenió para ganar de arriba y marcar de cabeza el 1 a 0 transitorio.

Peñarol reaccionó y a tres de final encontró la paridad por el reciente ingresado Daniel Rivera.

El resultado:

C. NORTE 1 PEÑAROL 1

N. Cruz D. Flores

L. Corvalán C. Garnica

F. Barboza P. Dáttilo

N. Laguna L. Díaz

A. Paz I. Flores

Al. Paz C. Lamas

R. Morinigo M. Morgo

J. Carrizo A. Gallo

A. Panelo S. Mogro

G. Yapura G. Flores

I. Martínez L. Cruz

DT: L. López DT: C. Fretes

Goles, ST: 31’ G. Yapura (CN), 43’ D. Rivera (P). Cambios, ST: 10’ A. Pacheco por I. Martínez (CN), 17’ A. Olazo por Al. Paz (CN), 30’ L. Ramos por C. Lamas (P), 36’ F. Frete por A. Panelo (CN),40’ D. Rivera por L. Cruz (P) y 45’ S. Giménez por A. Gallo (P). Incidencias, PT:44’ N. Cruz (CN) le contuvo un penal a L. Cruz (P).

Jornada: Semifinal - ida

Estadio: Dr. Luis Güemes

Árbitro: Sergio Martínez