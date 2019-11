Reunión por el control del vector del dengue

Se llevó a cabo una reunión entre las instituciones involucradas en el control del mosquito vector de la enfermedad del Dengue, con la finalidad de definir una última acción a realizar, antes del inicio de la temporada estival. De la reunión participación el jefe de Operaciones del Ministerio de Salud de la Nación, José Fuentes; el jefe de la Base Nacional en Salta, Horacio Rodríguez; el Dr. David Montiel junto al licenciado Tomás Sánchez, por el Hospital Joaquín Castellanos, y la directora de Medio Ambiente, ingeniera Teresita Barrionuevo, junto al secretario de Obras Públicas, Mario Cabral. Horacio Rodríguez dijo: “Este año tuvimos casos importados de personas afectadas en Güemes, en Cobos y otras localidades cercanas, entonces creo que debemos incrementar la intensidad de los trabajos antes de que lleguen las lluvias, que es la época cuando el clima favorece la aparición del mosquito Aedes aegypti”.

Explicó: “Como agentes de Control de Vectores estamos dialogando con representantes de otras instituciones del medio para diagramar algún tipo de acción en terreno con un tratamiento mucho más focal, que consiste en la eliminación de recipientes con un gran potencial para transformarse en un criadero de larvas de mosquito”.

“Lo que queremos es que la gente entienda que el cacharro a los que nosotros hacemos referencia es aquel que contiene agua o puede llegar a contener agua y llegue a transformarse en un criadero, no tanto a aquellos que son solo un tipo de basura, como un colchón, escombros, una bicicleta u otros elementos que por su forma y estructura nunca podrán contener agua. Nos estamos poniendo de acuerdo para realizar este trabajo, en levantar todo elemento inservible que pueda transformarse en lugar apto como criadero de larvas”, agregó.

Estas expresiones vertidas por parte del jefe de base se debe a que las familias aprovechan las campañas de descacharrado para realizar una limpieza de su vivienda sacando televisores viejos, ropa en desuso, muebles de madera, sillas de plástico rotas y no específicamente lo que se está solicitando.

“Por allí un municipio no cuenta con la cantidad de camiones necesarios para hacer este tipo de actividades, para nosotros no tiene sentido llenar un camión con mucha basura, tener que triplicar la cantidad de viajes, con el gasto en combustible que este requiere, hemos visto toneladas de basura que se extraen en una ciudad y que no son las requeridas, es decir que no son cacharros que alberguen al mosquito”, dijo.

La propuesta apunta entonces a mantener la presencia de una persona con experiencia siempre al lado del camión destinado a la recolección de los cacharros, “por esta razón estamos proponiendo que nosotros como agentes de vectores permanezcamos junto al camión, ya que conocemos cuales son los elementos que deben ser retirados, estimamos que el tiempo que nos demandará este tratamiento focal sería de dos semanas”.