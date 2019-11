No pudo ser: Pella cayó en el primer partido ante Kohlschreiber y juega Schwatzman

Luego del arranque a todo vapor del primer día, con un 3-0 sobre Chile, a Argentina le toca buscar el pase a los cuartos de final de la Copa Davis frente a Alemania. Pero el arranque no fue el esperado, porque en el primer punto de la serie, Guido Pella tropezó ante Phillip Kohlschreiber, que adelantó por 1-0 al equipo germano con un triunfo por 1-6, 6-3 y 6-4.

En el comienzo de la segunda jornada, a Pella le tocó abrir el juego contra un rival experimentado, exnúmero 16 del mundo y ahora ubicado en el escalón 79°, que a los 36 años llegaba con bastante rodaje en el nivel ATP y también en challengers. Más allá del ranking, un adversario nada fácil. Kohlschreiber, con 20 series de Copa Davis encima, es un jugador de buena técnica, revés de una mano y estilo de juego agresivo.

Pero el zurdo argentino (25°) empezó el encuentro con más soltura que en el debut. Mostró un juego muy consistente y sin fisuras, consiguió el primer quiebre del día en el cuarto game y repitió en el sexto para colocarse 5-1, y con un saque ganador cerró el primer capítulo en 37 minutos. Firme en el papel protagónico, Pella puso mucha presión con la devolución, y falló poco y nada en comparación con su rival.



Con el legendario Boris Becker en el centro del cuerpo técnico -aunque el capitán germano es Michael Kohlmann-, Kohlschreiber mantuvo la concentración y se quedó con el saque de Pella en el arranque del set decisivo. Ya sin el protagonismo del primer set, Pella intentó mantenerse a tiro en la cuenta y buscar alguna chance de recuperar el quiebre, pero el alemán siguió al mando del encuentro. Contra las cuerdas, Pella salvó dos match-points con su saque, pero no pudo con el servicio del alemán, que sentenció el duelo en el cuarto punto de partido, con un revés del argentino que quedó en la red.

"Me voy con bronca, pero así es el tenis. No pude darle el punto a la Argentina, aunque dejé todo. Desde que me quebró él no erró ninguna más, no tuve ninguna chance, son cosas que pasan. Es un jugador que lleva muchos años en el top 100, y eso pesa. Siento que jugué bien, mejor que ayer, y perdí", destacó Pella.