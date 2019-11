Stornelli pide llevar a juicio oral a Cristina Kirchner por cartelización

El fiscal Carlos Stornelli pidió hoy al juez Claudio Bonadio que eleve a juicio oral y pública la causa conocida como “cartelización en la Obra Pública”, un desprendimiento del escándalo de los “cuadernos de las coimas”.

El expediente involucra a la ex presidenta y actual vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, entre más de medio centenar de personas, entre quienes hay ex funcionarios como Julio De Vido y José López, empresarios de la talla de Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner o José Cartellone y el financista Ernesto Clarens. Tras el requerimiento del fiscal, se espera que el magistrado eleve el expediente a juicio oral y público antes de la feria de verano.

La causa de Cartelización comenzó el 22 de agosto de 2018, luego de que la justicia reuniera elementos que sustentaron que la asociación ilícita que se investigaba en el expediente de “cuadernos”, también había operado en los rubros específicos de obra pública civil, energía y transporte. “Entre esos elementos se encuentran los aportes realizados por distintos imputados colaboradores, quienes hicieron referencia al modo implementado principalmente por funcionarios públicos del gobierno argentino, en ese sector”, se desprende del escrito de Stornelli.

“En ese marco refirieron que se habrían abonado anticipos financieros a representantes estatales, a través de Ernesto Clarens, extrayendo un porcentaje del valor ofertado por la obra –generalmente, entre un 3% y un 20%- o montos más concretos y relacionados con certificados de obra”, completan.

En su escrito, de 420 páginas, Stornelli resaltó la importancia de los aportes de los testimonios de los arrepentidos en el caso de los “cuadernos” para el inicio y desarrollo de la causa. “Sobretodo, en lo que concierne a José Francisco López (ex Secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación), Carlos Guillermo Enrique Wagner (ex Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre) y Ernesto Clarens”, detalló.

Entre los testimonios que mencionó estuvo el de López, que al momento de declarar como arrepentido sostuvo: “...yo me ocupé de seguir las obras devialidad nacional, no me ocupé de otros sectores. El OCCOVI estaba dentro de Vialidad, que era controlada por la Subsecretaría de Obras Públicas, y todos dependían de la Secretaría de Obras Públicas.

A pesar de que estaba bajo mi jurisdicción funcional, no me respondía a mí, sino que hablaba con De Vido en forma directa; asimismo, aclaro respecto a los porcentajes que se pagaban según lo dicho por el Sr. Wagner, que el anticipo financiero era normalmente del 10%, y de ese anticipo pagaban el 5% de retorno”.

Wagner, por su parte, afirmó que “...la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador de la licitación”.

Al tiempo que Clarens se refirió a la “Camarita” y dijo “que consistía en un sistema de cartelización de obras donde se acordaba con los empresarios los proyectos a adjudicar y el monto y porcentaje que debía abonarse al respecto”. Tras lo que agregó: “LaCamarita, es decir la Cámara Argentina de Empresas Viales, mensualmente me entregaba un listado en el que constaban las obras licitadas, en cada renglón consta una obra, de allí surge la fecha, el numero de licitación, la obra licitada, el presupuesto oficial, la empresa adjudicataria y el monto ofertado, en la columna siguiente el porcentaje de sobreprecio, los renglones que tienen un símbolo azul es porque esas obras se adjudicaron competentemente.

El segundo listado corresponde al ranking de las empresas cartelizadas. Los funcionarios no controlaban mucho salvo que hubiera un adelanto financiero. Si la licitación preveía que el adelanto financiero fuera del 20% del total de la obra, se le pedía a la empresa la entrega de la mitad del anticipo en una única entrega, si en cambio el anticipo representaba el 10% del total de obra, se le pedía a la empresa ese porcentaje en cuotas.”.

