La comuna de Rosario de Lerma le adeuda a un proovedor $120 mil de mercadería

Le deben 160 mil pesos desde hace cuatro años cuando en la anterior gestión municipal de Rosario de Lerma a finales del 2015, le adquirieron mercaderías para ser distribuidas a las familias carentes. Luis Amador no tiene respuestas. Pasó otra gestión municipal, sin novedades de pago.

Ahora espera que el intendente electo, Enrique Martínez, se haga cargo del saldo de hace cuatro años cuando estaba Ramos como intendente. Según el comerciante, por esos tiempos, desde Tesorería de la comuna le aseguraron que estaba todo registrado cuando él entregaba las boletas de cobro.

"Adjuntaban con un vale las boletas que yo dejaba en la tesorería. Decían que se iba a pagar sin ningún problema. Pero se fue Ramos y no vi un solo peso. Pasó Jarsún y apenas cobré $40 mil. Dicen que no se pueden hacer cargo de deudas de otra administración. Pero ellos salieron por todos los medios a decir que habían saldado cuentas de la administración de Ramos. Yo soy una de esas deudas, y a mí no me pagó nadie. Ni Ramos ni Jarsún".

Amador sigue peregrinando de una oficina municipal a otra. En pocos días asumirá un nuevo intendente y el comerciante tiene esperanzas de poder cobrar el saldo de $120 mil pesos (sin actualización de montos por inflación).

"No me interesa actualizar los precios, yo les vendí aceite a $18 el litro, y ahora sale $100. A mí me sacaron mercadería comestible justo en momentos de la política. Era aceite, fideos, harina y azúcar, pasó la gestión de Ramos como intendente y me dejaron con el clavo. Fueron a comprar a mi negocio en nombre de la comuna", contó el comerciante.

El vecino ahora quiere hablar con el intendente electo Enrique Martínez, dice que le hicieron perder dinero y que lo tiene todo documentado: "Esta gestión dice que pagó todo, pero a mí me deben. Alguien se tiene que hacer cargo. Yo vendí mercadería de forma legal, entregué boletas y el pedido en tiempo y forma. Pasaron 4 años, y esta gestión que se va, solo me pagó parte de esta deuda. Espero que el nuevo intendente pueda solucionarlo".

Luis Amador es conocido proveedor de Estado. Asiste a los comedores escolares y otras instituciones.

El comerciante relata con lujo de detalles el tipo de mercadería solicitada por la gestión de Ramos, "era por el valor exacto de 186 mil pesos, en aquel momento era bastante. Me dijeron que no habría problemas con el pago. Luego de perder Ramos, vine a cobrar y en tesorería me explicaron que como estaba por asumir un nuevo intendente (Jarsún) no se podía pagar. Llegó Jarsún y apenas recuperé 40 mil pesos".

Cabe aclarar que el asesor legal de la comuna, Mauro Martina, le dijo a El Tribuno semanas atrás, que el nuevo intendente "no heredará juicios ni deudas de la gestión de Ramos, ya que debió hacerse cargo Jarsun de unos $13 millones de la gestión del senador Ramos".