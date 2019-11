Las finales copan la jornada en el torneo Honor

No serán una, tampoco dos las finales que se jugarán hoy por el torneo Honor de hockey sobre césped. Serán varias las definiciones de este fin de semana en categorías que incluyen las primeras de damas y caballeros, las intermedias y algunas juveniles. La Asociación Salteña de Hockey programó un fin de semana con mucha emoción. Comenzará muy temprano y cerrará en horas de la noche con la gran final de primera damas entre Universitario RC y Popeye A.

Hace catorce años que Popeye domina el Honor femenino. Algunos títulos los ganó con amplitud, pero en las últimas temporadas los demás equipos levantaron su rendimiento y amenazan con cortar esta histórica estadística. ¿Tendrá Universitario RC las herramientas necesarias para voltear a las gigantes del hockey salteño? Eso se verá desde las 19.30 de hoy, cuando se enfrenten en la primera final en la cancha de agua de las espinacas.

Las chicas de El Huaico llegaron a esta final dando una de las grandes sorpresas del torneo, eliminaron a Gimnasia Celeste, punteras en gran parte de la fase regular y candidatas a jugar la final, venciendo en condición de visitante. Tienen ese envión anímico que puede servirles para los dos partidos de este fin de semana, pero muy pocas veces estuvieron en esta situación de finales y deberán manejar la presión y los nervios.

En tanto Popeye tiene de su lado la historia de éxitos que le acompaña desde hace 14 años. Le costó dejar en el camino a Tigres Negro, pasó por la ventaja deportiva tras igualar en el global, pero llegó a la final y sabe como jugarla. Pero una de las máximas del deporte es que las rachas están hechas para romperse, no son eternas.

Otra de las finales de hoy será la de primera caballeros, con Cachorros y Popeye como protagonistas. El panorama es similar al de damas, ya que Popeye hace doce años que viene siendo campeón del Honor y Cachorros buscar quebrar esa hegemonía y convertirse en el nuevo campeón.

La primera final se jugará hoy, a las 14.45, en cancha del Jockey Club, donde el equipo de la zona sur será local. La revancha será mañana en Popeye, a partir de las 17.

La jornada de este sábado también tendrá finales en quinta, séptima, intermedia damas, intermedia B damas e intermedia caballeros. En todos los casos habrá shoot-outs si hay empate en el global.

Para hoy

En Popeye

A las 9, en séptima

Jockey Rojo vs. Popeye A

A las 11, en intermedia damas

Jockey Rojo vs. Popeye A

A las 19.30, en primera damas

Universitario RC vs. Popeye A

A las 21, intermedia caballeros

Popeye vs. Gimnasia y Tiro

En Universitario RC

A las 15, en intermedia damas B

Univ. Rugby Blanco vs. Central Norte.

En Jockey Club

A las 11, en quinta

Cachorros vs. Popeye

A las 14.45, en primera caballeros

Cachorros vs. Popeye