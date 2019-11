En una semana caliente en la política del club, Boca recibe a Unión

Boca Juniors, de muy buena campaña en la Superliga, intentará mantenerse en los puestos de vanguardia cuando reciba este domingo a Unión de Santa Fe en la continuidad de la fecha 14, luego de una semana en la que la política tuvo un rol preponderante en el club, debido a que se presentaron las tres listas que competirán en las elecciones del mes próximo y en una de ellas, opositora, estará Juan Román Riquelme, el ídolo más grande de la historia xeneize.

El encuentro se jugará este domingo a partir de las 17.10 en La Bombonera, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por la señal de cable TNT Sports.

Boca está ubicado en la cima de la Superliga con 25 puntos y una campaña que se luce más en los números que en el juego, el gran déficit del ciclo del entrenador Gustavo Alfaro, quien seguramente no seguirá en el cargo en 2020, ya que no logró el objetivo de ganar la Copa Libertadores y tampoco encontró jamás un funcionamiento acorde a la envergadura del plantel que dispone, con futbolistas de nivel de selección.

Unión, con 16 puntos, alterna buenas actuaciones con otras decepcionantes, y saldrá a jugar con un esquema que le permita al menos rescatar un punto.

En Boca, la semana estuvo signada por la decisión de Riquelme de acompañar a Jorge Amor Ameal en una de las dos listas opositoras al oficialismo para la renovación de autoridades que el club llevará a cabo el 8 de diciembre.

Daniel Angelici, el actual presidente, dejará su cargo y el oficialismo estará encabezado por Cristian Gribaudo, mientras que la oposición propone a Ameal en dupla con el empresario televisivo Mario Pergolini, y otra lista estará encabezada por José Beraldi.

El tema político fue el foco en Boca durante toda la semana. En el plano futbolístico, luego de haber igualado con Vélez (0-0) en Liniers hace 15 días, antes del receso por la fecha FIFA, habrá cambios nuevamente en la formación, como sucedió durante todo el ciclo de Alfaro.

Una variante segura será el ingreso del lateral izquierdo Emmanuel Más en lugar del colombiano Frank Fabra, expulsado en Liniers, la otra el regreso de Carlos Tevez en lugar de Emanuel Reynoso o Alexis Mac Allister, y la restante el ingreso desde el inicio de Eduardo Salvio por Agustín Almendra.

En ofensiva, Alfaro no se decidió aún entre mantener como titular a Mauro Zárate o bien incluir a Ramón Abila o el venezolano Jan Hurtado, dos jugadores de características totalmente distintas.

En Unión, el entrenador Leonardo Madelón deberá rearmar la defensa, ya que en su última presentación, en la derrota como local ante Atlético Tucumán (1-0), fue expulsado Jonathan Botinelli y llegó a las cinco amonestaciones el colombiano Yeimar Gómez Andrade.

Por Botinelli, quien luego, en la semana, se lesionó y no volverá a jugar hasta el año próximo, ingresará Brian Blasi, mientras que por el colombiano jugará Claudio Corvalán, quien ocupará el puesto de marcador central y dejará su lugar en el lateral a Federico Milo.

El otro cambio en el tatengue será el ingreso del mediocampista ofensivo Juan Ignacio Cavallaro por el delantero Franco Troyansky, de manera que el único atacante neto será Walter Bou, cuyo pase pertenece a Boca y está cedido a préstamo.

Probables formaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Ivan Marcone, Nicolas Capaldo y Emanuel Reynoso o Alexis Mac Allister; Carlos Tevez y Mauro Zárate o Ramón Abila. DT: Gustavo Alfaro.

Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano; Damián Martínez, Brian Blasi, Claudio Corvalán y Federico Milo; Ezequiel Bonifacio, Jalil Elíaz, Nelson Acevedo y Gabriel Carabajal; Juan Ignacio Cavallaro y Walter Bou. DT: Leonardo Carol Madelón.