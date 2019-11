Popeye sacó ventaja en la final de ida ante Universitario

Una verdadera final y un gran espectáculo brindaron Popeye A y Universitario Rugby por la final de ida del Torneo Honor de hockey femenino en el estadio de Popeye, donde una gran cantidad de gente se acercó para alentar a sus respectivos equipos. No faltó nada, fue una fiesta con batucada, papel picado e incluso hasta bombas de humo.

Fue victoria de las espinacas por 2 a 1 frente a las chicas de la “U” en este primer duelo pero la historia tendrá un capítulo más esta tarde, a las 18.40, nuevamente en la cancha de agua de Popeye.

El partido fue muy parejo, ninguno de los dos equipos cedió en la entrega y la actitud, hubo mucho trabajo físico y se notó que la mente estaba puesta en este primer duelo.

Luego de un primer cuarto en el cual no se sacaron ventajas y las arqueras se lucieron, recién en el segundo cuarto, Popeye A pudo sacar la primera ventaja, a los 23’, por intermedio de Pilar Payares, quien con un tiro cruzado dejó sin respuestas a la defensa universitaria.

Con la ventaja, Popeye continúo atacando constantemente el arco defendido por Camila Gaspar, que tapó varios remates e incluso hasta un mano a mano. Tratando de equiparar las acciones, las chicas de “Uni” avanzaron en el campo de juego y encontraron espacios para lastimar a las espinacas. De tanto buscar, a los 52’, Aien Moreno capturó un rebote en el área y mandó la pelota al fondo de la red para el 1 a 1 de Universitario Rugby, pero la alegría le duró muy poco ya que un minuto más tarde, un bochazo cruzado encontró a Agustina Casteluchi, quien solo tuvo que empujar la pelota para poner el 2 a 1 a favor de Popeye.

Con el encuentro a favor de las espinacas, el partido estuvo entretenido hasta el final, Popeye estuvo cerca de marcar el tercero y Universitario de volver a empatarlo pero no hubo tiempo y tras el sonar de la chicharra hubo sonrisas de una lado y fastidio del otro pero aún queda un último cruce, que definirá si Popeye consigue su decimoquinto título consecutivo o si Universitario RC entra en la historia con su primer campeonato. Con el 2 a 1 a favor a Popeye le alcanzará con empatar esta tarde para ser campeón, mientras que Universitario está obligado a ganar por una diferencia de dos goles para alzar el trofeo. En caso de igualdad en el resultado global, la serie se definirá por shoot-outs (penales australianos).

Empate en caballeros

También se jugó la primera final masculina del Torneo Honor en el estadio del Jockey donde Cachorros y Popeye igualaron 3 a 3. El partido de vuelta se jugará hoy en la cancha de agua de Popeye.

En otras de las finales, en Intermedia masculino, Popeye goleó 5 a 0 a Gimnasia y Tiro en la ida. Hoy, a las 13.40, será la revancha en Limache.

En Intermedia damas, Jockey derrotó 2 a 1 a Popeye, hoy a las 12.20, se jugará la revancha en cancha de agua de Popeye.

En séptima división damas, Popeye goleó 5 a 1 a Jockey Club y hoy, a las 9, se jugará la revancha en Popeye.

En quinta, hubo empate en cero entre Cachorros y Popeye, hoy se define, a las 10.40, en Popeye.

Por otro lado, en intermedia damas B, Universitario y Central Norte empataron 2 a 2 y las chicas de la “U” se llevaron el título tras ganar en la tanda de penales.