Familias de los brigadistas esperan el resarcimiento

Los familiares de los brigadistas que murieron calcinados en un voraz incendio en el cerro El Acheral, de Guachipas, el 28 de octubre de 2014, manifestaron su malestar e indignación luego de que la Provincia interpusiera un recurso de apelación contra la sentencia dictaminada por el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, mediante la que condenó al Estado provincial a pagarles un total de 15 millones por las muertes de Mauricio Valdez y Matías Vilte, en concepto de reparación por daño material y moral.

"La Provincia apeló para no pagarnos esa suma, porque no contaban con el monto de los 15 millones que dictaminó el juez, así que este tema lo esta manejando nuestro abogado, Fernando Teseyra", explicó Valeria Montenegro, esposa de Mauricio Valdez, uno de los cuatro brigadistas fallecidos.

El 8 de noviembre pasado el magistrado ordenó que la mujer y sus tres hijos menores reciban la suma de nueve millones de pesos.

También sentenció a la Provincia a pagarle a la madre del brigadista fallecido Matías Vilte, Rossana del Valle Chaves, la suma de seis millones de pesos.

Montenegro calificó como "pésima" la determinación de la Provincia, que se conoció recientemente.

"Primero están los derechos del niño. Yo estoy en una situación económica bastante difícil y no estoy viendo que se respeten los derechos de mis tres hijos con esto de ponerme una traba tras otra con el tema del pago", sostuvo.

Además, anticipó que apelarán la sentencia contra Víctor César Dagún, el exfuncionario de Defensa Civil que fue condenado a la pena de un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por dos años para ejercer funciones públicas por el delito de incumplimiento de deberes.

El juez absolvió por el beneficio de la duda a otros dos imputados, los exfuncionarios Víctor Ola Castro y Roberto Durnelli. Los exintegrantes de Defensa Civil estaban acusados de haber enviado a los jóvenes al incendio sin el equipamiento ni el apoyo necesario.

"Nosotros estamos por apelar, ya que queremos que le den más años de condena a Dagún. Eso es lo que estamos por solicitar", recalcó Montenegro.

Al ser consultada por la decisión de la Provincia, Rossana del Valle Chaves, madre del brigadista fallecido Matías Vilte, prefirió no brindar declaraciones. "Todo esto la afecta anímicamente. Está mal por el accionar de la Provincia", expresaron sus allegados.

"Es indignante"

Omar Valdez, padre de Mauricio, uno de los brigadistas fallecidos, contó que la familia no fue notificada aún.

"Primero yo me enteré por comentarios de que la Provincia iba a apelar y hace unos días escuché por radio a la fiscal de Estado, Pamela Calletti, quien dijo que tenía la obligación de presentar el recurso de apelación porque si no le iban a iniciar un juicio por incumplimiento a ella", manifestó Omar Valdez.

"Es decir, si está hecha esa presentación de la apelación, según la cual van a llamar a mi nuera y a la señora Chaves para ver de pagarles menos que la cifra establecida por el juez Pipino", recalcó.

Agregó que: "Me parece muy mal, vergonzoso, de muy mal gusto de parte del Gobierno esto que pretenden hacer, porque aparte de no haber hecho nada durante estos cinco años, ahora quieren interferir en lo que les corresponde a mis nietos. Mi hijo dejó tres chicos que tienen que mantenerse y que el Gobierno siga con esa postura de decir que no les corresponde nada, para mí es indignante".

"Mis nietos están estudiando y les hace falta el dinero para seguir, para alimentación y vestimenta. Todo lo que gana mi nuera con su trabajo de ordenanza en una escuela no alcanza para satisfacer las necesidades de los chicos. Tiene que pagar la casa, los impuestos y con su sueldo no llega a cubrir. Espero que con este nuevo gobierno que entra podamos llegar a un acuerdo".

El hombre expresó: "La verdad es que todavía sigo masticando bronca. Cada vez que recuerdo o que hablo con personas que se acercan a decirme que fue una vergenza el juicio siento dolor. La sentencia fue injusta. El juicio fue un circo. Hubo una contradicción, porque absolvieron a dos imputados y dieron una sentencia ínfima para otro imputado pero sentenciaron a la Provincia, entonces no entiendo", finalizó.

El 27 de octubre de 2014 los brigadistas Mauricio Valdez (27), Víctor Humberto Ferreyra (37), Martín Albarracín (27) y Matías Daniel Vilte (22) fueron al cerro conocido como El Acheral, en Guachipas, para sofocar un incendio. Al día siguiente se encontraron en la zona sus cuerpos calcinados.

Pipino argumentó que Dagún revestía la calidad de funcionario público al momento del hecho, y que desvirtuó el objeto del contrato de locación de servicios de desmalezamiento, afectando de manera permanente a Vilte y Valdez para ejercer funciones como combatientes de incendios forestales. Además se consideró que vulneró el deber de cuidado y afectó el funcionamiento de la administración pública.