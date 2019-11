Juan Sebastián Verón: “Yo lo votaría a Riquelme”

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata y aclamado exjugador de ese club, dijo hoy que votaría a Juan Román Riquelme en las próximas elecciones del 8 de diciembre en caso de ser socio xeneize, al tiempo que lo felicitó porque “hoy deja el bronce y empieza a meter los pies en el barro”.

“Yo votaría a Riquelme. Estoy de su lado, lo felicito y lo acompañó. Hoy deja el bronce y empieza a meter los pies en el barro”, aseguró la Brujita Verón, quien fue compañero de Riquelme en la Selección argentina,

“No me sorprende de él. Me provoca satisfacción que alguien que venga del campo de juego elija la incomodidad de un lugar que la gran mayoría no le gusta verte”, sostuvo el ídolo pincharrata al programa radial “Salimos jugando” de la FM 103.5.

“En la política de los clubes se viven momentos ingratos, pero Riquelme tiene la espalda necesaria y el cariño de la gente. Ojalá el tiempo lo ayude. Tiene que saber que se va a equivocar y tiene que aprender de eso. Esto no son 90 minutos, es un proceso”, señaló Verón, el presidente que pasará a la historia por haber terminado el nuevo estadio de Estudiantes en 57 y 1, su lugar histórico en La Plata.

En cuanto a la experiencia que lo podría transmitir al ídolo boquense, Verón expresó que “le diría que tiene que rodearse de gente capaz, que no sean amigos, sino que sean personas que le hagan ver las cosas de otra manera. Va a tener una exposición enorme desde el día que llegue hasta que se vaya”.