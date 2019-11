Coleoni, molesto con el cambio de fecha de la final contra River

El entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero, Gustavo Coleoni, reconoció que le duele "el cambio de fecha" de la final de la Copa Argentina contra River Plate, que pasó del 27 de este mes al 13 de diciembre, pero aseguró que la disfrutarán "igual".

"Mis jugadores sacan sus vacaciones con Ahora 12 (Programa en cuotas a nivel nacional), je. Me duele por los muchachos, pero hay que disfrutarla", afirmó el entrenador en una nota con La Red.

"Yo no le echo la culpa a River por el cambio de fecha. River puede pedir jugar el 24 de diciembre en el Monumental, pero el tema está en la organización. Además, si se jugaba en Córdoba eran menos kilómetros para nuestros hinchas. Yo igual la voy a disfrutar donde se juegue y vamos a dejar todo", aseguró acerca del campeonato que se definirá en Mendoza.

Central Córdoba eliminó en esta edición a Nueva Chicago, All Boys, Villa Mitre de Bahía Blanca, Estudiantes de La Plata y Lanús. Además, si se consagra como campeón jugará la próxima Copa Libertadores de América.