Tomás Fonzi: “Soy muy autocrítico, siempre busco la manera de crecer y mejorar”

¿Qué te atrajo de Incovivencia para sumarte al equipo?

Me enganchó la propuesta, el tema de las relaciones humanas. El planteo es muy intimista y está en los detalles. Al detenerse en ellos, cuenta muchas cosas. Para mí fue un gran desafío como actor.

¿Alguna vez te planteaste algo similar a lo de tu personaje?

No. A veces extraño un poco el silencio y el espacio personal, pero también la convivencia me ha hecho mucho mejor. En chiste decimos en casa que todos los lunes... después del fin de semana, los lunes son bravos. La convivencia no es fácil, hay que saber llevarla. Tenés que tener muy aceitado el sistema. Hay que entenderse y no tomar las cosas personales, no sentirte herido por cualquier cosa. Creo que la clave es la sinceridad y el amor ante todo. Uno puede equivocarse y lastimar, pero si hace cosas con buena intención, la herida es leve.



¿Tenés puntos en común con Lucas?

Siempre hay puntos de contacto, hay situaciones en la serie por las que hemos pasado todos, en mayor o menor medida. Todos hemos tenido un amor, nos ha ido mal o más o menos bien. Hay algunos aportes de otras épocas de mi vida para este personaje. La energía está puesta en que sea una buena historia, bien hecha, sentida y actuada. Ojalá sea redituable porque esto va a permitir que se generen otras.

¿Cómo fue trabajar con Laurita? Fue realmente un placer. Es una actriz muy profesional y muy entregada. Sobre todo era muy consciente de que teníamos que generar un vínculo entre nosotros y que se tenía que ver a dos personas que conviven hace mucho tiempo, que ya no se aguantan pero que se aman, que saben que así no pueden seguir más pero que no quieren dejar de verse. Entonces intentan algo nuevo para que funcione. Esas son las sutilezas a las que me refería antes y creo que Laura lo entendió perfectamente desde el minuto cero.

¿Encontrás alguna ventaja de este formato con respecto al de una película?

Yo creo que esta propuesta tiene lo mejor de los dos mundos. En cuanto al trabajo, casi no encuentro diferencia con el rodaje de una película. Había que hacer 10 capítulos. Tal vez el desarrollo del relato en una película es mucho más urgente. Acá tenés más tiempo para desplegar de principio a fin todas las puntas que se abren. Me sentí muy a gusto con este formato.

Este año no fue un año de mucha serie, porque estuve haciendo teatro y gira. A la vez, hay algo en el teatro que disfruto mucho y tiene mucho que ver conmigo. Hay una cosa como mágica y de cierto misterio que sucede con el público.

En la serie se ven muchas escenas de intimidad...

Sí, tiene mucho que ver con el relato. Hay algo en la sexualidad de una pareja que es clave. Había que mostrar y contar qué pasaba con la sexualidad de esos dos personajes, antes y durante la inconvivencia. Tiene mucho que ver con las relaciones humanas. Y el director lo tenía muy claro. Había que mostrar la conexión o desconexión entre ellos en ese plano.

¿De qué forma evaluás la actualidad de la industria?

Estamos en un pésimo momento para la industria. Me siento un privilegiado al vivir de lo que me gusta. Ahora, y en las épocas donde hay mucho más trabajo, vivir de lo que uno ama es un privilegio y yo lo agradezco. También hay un montón de factores que tienen que ver con la profesión, con qué proyectos hacés y cuáles no. Muchas veces se te escapa uno porque te subiste a otra cosa que era maravillosa o apostaste un proyecto que te parecía genial y no pasó nada.

¿Estás pendiente del éxito?

La vara del éxito es muy disímil. A mí lo que más me importa es estar conforme con mi trabajo. A veces me veo y me corrijo, pienso que podría haber hecho las cosas de otra manera, pero ya es tarde. Soy muy autocrítico y siempre estoy buscando la manera de crecer y mejorar.

¿Qué opinás del hecho de que la serie pueda verse también a través de plataformas digitales?

Es una modalidad bastante nueva que se está usando, y que evidentemente funciona. Cada vez son más personas las que miran series por las plataformas, pero la televisión abierta sigue siendo la reina a nivel país.

¿Volverías a trabajar con tu hermana Dolores?

Sí, claro. Igual, intimida bastante. Yo la admiro mucho, me parece una gran actriz. Cuando laburé con ella, me habilitó una parte mía de mucha libertad al actuar y muy genuina. Así que sí lo haría. De hecho, hay algo por ahí.

¿Cómo viviste este año tan particular para ella?

Y ahí. Acompañando, al pie del cañón. Fue un sacudón importante. La verdad es que de todas las variables se dieron las mejores y más leves. Ahora está en proceso de recuperación, con los mejores pronósticos. De todo se aprende, eso es lo más importante.