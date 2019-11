Primera reunión por la transición de intendentes

Se llevó a cabo el primer encuentro entre el actual intendente del municipio de El Bordo Raúl Martínez y el intendente electo, Sergio Copa.

Este año se planteó una situación muy particular en el departamento Güemes, debido a que en ninguno de los tres municipios se renueva mandato. Tanto la intendenta Alejandra Fernández, el intendente Mario Cuenca como el intendente Raúl Martínez deberán entregar el mando el próximo 10 de diciembre.

De todas esas transiciones, término utilizado para hacer referencia a los días previos al cambio de mando, pareciera que la que tendrá lugar en El Bordo será la más tranquila, debido a que el electo intendente de Güemes, Sergio Salvatierra, ya anticipó que no tiene una buena relación con la actual intendenta Alejandra Fernández, e igual situación se da entre la electa intendente Josefina Pastrana y el intendente Mario Cuenca, en Campo Santo. Los dos protagonistas bordeños, Martínez y Copa, ya se conocen políticamente debido a que en el 2015 ambos fueron candidatos, en esa oportunidad la comunidad le dio su voto a Martínez. En estas últimas elecciones Copa fue por la revancha y pudo revertir la situación captando la mayoría de los votos.

El pasado viernes ambos funcionarios mantuvieron una reunión donde acordaron los pasos a seguir para el traspaso del mandato.

“Con el Dr. Copa recorrimos las obras en ejecución y le expliqué en qué situación se encuentran, le adelanté sobre la situación económica del municipio, siempre fui ordenado con los números y le voy a dejar las cosas muy claras, no existen grandes inconvenientes en este municipio, seguramente habrá cosas pequeñas que no serán difíciles de solucionar. Acordamos que una semana antes de la entrega de mando nos volveremos a sentar con todo su equipo de trabajo y papeles en mano, para continuar con las explicaciones”, declaró el intendente Martínez.

Con respecto a las obras en ejecución dijo que le “hubiera gustado poder inaugurar la nueva terminal con estación de tren, pero hubo demoras en la entrega de dinero que me fue retrasando, los trabajos están muy avanzados por lo que seguramente dentro de muy poco estará lista para su inauguración. Creo que a pesar de las dificultades económicas pude hacer bastantes cosas, no todas las que hubiera querido pero me voy conforme”, anticipó Martínez.

Por su parte, Sergio Copa también se mostró conforme con la primera reunión, “estuvimos recorriendo las obras, por lo que veo a la terminal deberé continuarla yo, en ese sentido que se queden tranquilos los vecinos porque la vamos a concluir; en cuanto a las calles que están siendo pavimentadas serán terminadas por ellos”.

“Con respecto a los números, vamos a conocer a ciencia cierta cómo se encuentran cuando nos sentemos con la documentación correspondiente y podamos cotejar los números”, expresó el Dr. Sergio Copa.

En Campo Santo

Con respecto a la reunión entre Mario Cuenca y la electa intendente Josefina Pastrana, hubo aclaraciones sobre los términos en los que se podría dar la transición. La futura mandataria aclaró: “Me pude reunir con Mario y por suerte todo estuvo bien, se puso a disposición y estaremos reuniéndonos nuevamente con mi equipo de trabajo en los próximos días”, comentó Pastrana.

“Siempre dije que me preparé por mucho tiempo para ocupar el cargo, soy una mujer de trabajo y eso no va a cambiar, espero una relación de consenso con el Concejo Deliberante para que trabajemos juntos a favor de la gente que nos eligió”, agregó la futura mandataria comunal.