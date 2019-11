En México, Alberto Fernández le pidió a la Virgen de Guadalupe que ayude a la Argentina

El presidente electo, Alberto Fernández, acompañado de su pareja, Fabiola Yañez, visitó este mediodía la Basílica de la Sagrada Virgen de Guadalupe en la ciudad de México.

Fernández fue recibido por monseñor Juan Raymundo Maya Paz, sacristán mayor de la Basílica de Guadalupe, y por monseñor Salvador Martínez Ávila, rector del Santuario.

En su dedicatoria en el libro de la Basílica, el presidente electo destacó la “inmensa alegría de poder visitar y encomendar a la Sagrada Virgen de Guadalupe el destino de nuestra querida Patria Argentina y de todos los pueblos de Latinoamérica”.

Juan Pablo Biondi, vocero de Fernández, informó que la pareja y su comitiva realizaron un recorrido de aproximadamente una hora por todo el recinto religioso.

A Fernández le regalaron un libro sobre la historia de la Basílica, mientras que Yáñez recibió flores, lo mismo que el resto de la comitiva, a quienes regalaron rosas.

La pareja y sus acompañantes salieron de la Basílica de Guadalupe alrededor de las 11:30 horas (tiempo de México) y fue Monseñor Raymundo Maya el encargado de acompañarnos hasta la puerta.

Una vez concluida su visita, Fernández y Yáñez se despidieron de Monseñor Maya con un abrazo.

Más temprano, durante el desayuno, Fernández les comentó a sus colaboradores que había estado reunido durante una hora con Roberto Lavagna. El ex ministro de Economía, que no volvió sobre su decisión de no sumarse al nuevo gobierno, le hizo un preocupante panorama de la situación económico-financiera que heredará en diciembre.

Aunque tenía previsto acudir a un evento musical del cantautor uruguayo Jorge Drexler, a realizarse en Los Pinos, finalmente Fernández decidió volver a su hotel a almorzar.

Durante la tarde, el presidente electo se reunirá con su equipo para repasar la agenda y ultimar los detalles de su encuentro de mañana lunes al mediodía con Andrés Manuel López Obrador.

Además de su pareja, Fabiola Yáñez, acompaña en este viaje a Alberto Fernández una comitiva reducida de colaboradores: la economista Cecilia Todesca, el diputado nacional Felipe Solá, su vocero, Juan Pablo Biondi, y Miguel Cuberos, un colaborador de confianza.

Mañana se sumará al equipo Martín Kulfas, uno de los economistas de confianza de Fernández, que demoró su viaje por compromisos en Buenos Aires en el marco de la noche de los Museos.

En la reunión con López Obrador, a las 12:00 horas, en el Palacio Nacional, además de la crisis de Venezuela y otras cuestiones geopolíticas regionales, uno de los temas clave serán las inversiones mexicanas en Argentina, con acento en la industria automotriz. Una relación comercial bilateral más fuerte es una apuesta importante para la Argentina, previendo un posible frente complicado con Brasil, a pesar de algunos signos recientes de cierto ablandamiento por parte de Jair Bolsonaro.