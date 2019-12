Salta Vóley dirá presente en el Torneo Argentino    

El conjunto salteño confirmó su presencia en la ex Liga A2, la segunda división del vóley argentino que arranca el 16 de enero.

Salta Vóley no se dio por vencido. Pese a la incertidumbre económica y los pocos recursos, la franquicia salteña seguirá participando en la Liga A2 de vóley que organiza la Federación de Vóleibol argentino (FeVA), que a partir del próximo año pasará a llamarse Torneo Argentino de Clubes.

En la reunión que se llevó a cabo ayer en Buenos Aires, con autoridades de los clubes participantes y de la FeVA, Salta Vóley confirmó su participación, una noticia que fue bien recibida entre los presentes.

El equipo salteño tendrá su segunda incursión en la segunda división del vóley argentino a partir del 16 de enero y formaría parte de la zona 1, según los primeros borradores que se armaron en la mesa de trabajo de la divisional.

Salta compartirá el grupo con Tucumán Gimnasia, Instituto Pellegrini (de Tucumán), Policial de Formosa y Regatas de Corrientes.

La forma de disputa será de todos contra todos en cada zona, luego clasificarán los cuatro mejores de cada grupo, para disputar tres triangulares, de los cuales saldrán los semifinalistas.

Vélez, San Lorenzo, Once Unidos, Selección Argentina y Paraco integrarán la zona 2; Villa Dora, Club Rosario, Unión Vecinal de Trinidad y Amuvoca estarán en la zona 3.

Ahora bien, Salta Vóley, dirigido por Leandro Etchezar, presidente de la Asociación Salteña de Vóley, decidió participar pese a los pocos recursos con los que cuenta para no perder la plaza que originalmente era de Central Norte. Y el potencial del plantel estará supeditado a las próximas gestiones y reuniones. Lo que sí es seguro es que el conjunto salteño contará con mayoría de jugadores locales.

“Lo importante es que Salta Vóley es un proyecto de desarrollo y desde la Asociación vamos a hacer todo lo posible para mantener este proyecto”, dijo Etchezar luego de la reunión. “Quiero agradecer al Gobierno que se va, porque nos brindó un apoyo fuerte desde siempre”, cerró el dirigente.