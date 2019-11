Cómo es el interés de Barcelona por Gallardo y qué se dice del Muñeco en España

El nombre de Marcelo Gallardo suena en España como candidato a sustituir a Ernesto Valverde al frente del Barcelona. Lo que comenzó como un simple rumor fue tomando fuerzas el fin de semana, más allá de que allegados al Muñeco negaron haber recibido algún tipo de ofrecimiento.

“Nada. Ni formal ni informalmente. Ninguna comunicación”, así de tajante le respondieron a la agencias NA desde el entorno del técnico riverplatense, que tiene contrato vigente con River hasta 2022.

Sin embargo, medios españoles indicaron que Gallardo está entre los posibles sucesores de Valverde en caso de que el club decida prescindir de sus servicios.

“¿Es Gallardo la solución?”. Bajo ese lema se encendió el debate en el popular programa de TV “El Chiringuito”, en Madrid, en el cual su conductor Josep Pedrerol hasta le dedicó su editorial. Y reveló quién es el que hace más fuerza para que el Muñeco se mude desde River a Barcelona.

“Otra vez la imagen de la derrota, la de un equipo que baja los brazos, que se hunde, tres goles en siete minutos. Barça tiene un problema de fútbol, pero más que nada de concentración. Hay que reaccionar. Esta semana vuelve la Champions y Messi sólo ha ganado una de las últimas ocho. ¿Quién es capaz de motivar a este equipo? Valverde no parece y Koeman, menos; sólo hay que recordar su desastroso paso por el Valencia. El Muñeco Gallardo es el que más gusta... El que más le gusta a Messi”, dijo el periodista y presentador.

En la elección de los premios de la FIFA The Best, Lionel Messi colocó a Gallardo como tercer candidato a mejor entrenador, por detrás de Mauricio Pochettino y Josep Guardiola, quien encabezó la lista para él. Esto es considerado como una clara señal de que a la Pulga le interesa ser dirigido por el estratega del millonario.

El sitio Infobae reveló, por otra parte, que Juan Castro, editor del diario Marca, había desestimado esas posibilidades. “Si lo miramos desde la perspectiva argentina, Gallardo ha demostrado mucho. Pero en España no se piensa lo mismo, por una cosa sencilla. El mundo Barça es muy sui generis, quitando la cesión del Tata Martino, el mundo Barça necesita dos cosas para vincular al técnico con el equipo. La vinculación afectiva y el estilo. No digo una y una, sino dos cosas a la vez. Gallardo, la vinculación afectiva no la cumple. Desgraciadamente también, los logros y la valía de Gallardo es muy conocida aquí, pero muy poco conocida en Europa”, agregó. “Hablo a nivel popular. Si tú vas al Camp Nou y preguntas: ¿Marcelo Gallardo a quién entrena? El 70% no sabe. Es la cruda realidad”, afirmó.

Sin embargo, sería Messi el principal interesado en tener al Muñeco de su lado en el fútbol español. El DT también había sido elogiado por dos barcelonistas como el propio Josep Guardiola, quien dijo: “Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble. A nivel resultados, de darle consistencia, y otro año y otro año. Y se van jugadores pero sigue estando a nivel”. Andrés Iniesta fue otro que lo destacó: “El trabajo que está haciendo Gallardo es sensacional”.