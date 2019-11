Juan Zárate terminó séptimo en Superbike 1000

El único representante salteño en la máxima categoría del Campeonato Argentino de Superbike, Juan Manuel Zárate, terminó en la séptima ubicación el último fin de semana por la penúltima fecha del Superbike 1000, que se disputó en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

“Fue una linda carrera, el sábado había clasificado en la décima ubicación pero en la final pude terminar séptimo, terminé conforme, fue una pelea en carrera y pude avanzar varias posiciones”, sostuvo el piloto de 27 años.

Lejos de la pelea por el título, Zárate se prepara para afrontar la última fecha del campeonato que se desarrollará el 1 de diciembre en San Nicolás, Buenos Aires, donde sería su última participación en la categoría.

“La verdad que estoy un poco amargado porque podemos estar más arriba pero la falta de presupuesto y de entrenamiento me hace pagar todas las fechas; sin embargo, le ponemos todas las pilas y las ganas para dar lo mejor todas las fechas y traer buenos resultados. Para el año, lo más probable es que no continuemos por la falta de sponsors”, sostuvo Zárate, quien solamente tuvo ayuda del Gobierno y de su empresa particular.