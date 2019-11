Pusieron aire acondicionado en la escuela Ascasubi

Los alumnos de la escuela Hilario Ascasubi de la ciudad de Gral. Güemes se encuentran disfrutando de los beneficios del aire acondicionado en sus diferentes aulas.

Los mismos fueron adquiridos en base al trabajo realizado por los padres para juntar el dinero durante el período lectivo 2018.

Las elevadas temperaturas que se registran en la ciudad durante los primeros y los últimos meses de cada año lectivo dificultan mucho la capacidad de concentración de los niños, quienes se ven agobiados por el intenso calor que se acumula dentro de las aulas.

Frente a esta situación los docentes le propusieron a los padres trabajar en forma conjunta para conseguir la compra de los aires acondicionados para las 16 aulas con que cuenta la escuela.

“Se trabajó mucho con bonos contribución durante el año 2018 y pudimos comprar los 15 aparatos, pero no conseguíamos que fueran instalados. El costo de la instalación de los aires y el tendido de un sistema eléctrico especial para soportar la demanda de energía también era muy costosa, superaba los $100.000. Pero considerando que se pudo realizar la compra con trabajo de los propios padres y de los docentes, también se podría lograr juntar el dinero para su instalación”, explicó satisfecha la vicedirectora Graciela Hissa.

Con el mismo entusiasmo se trabajó durante lo que va del 2019 con la venta de bonos contribución, lográndose el objetivo trazado el mes anterior.

“Conseguimos el dinero y en forma inmediata buscamos una empresa que lo pudiera colocar. Desde la semana pasada los aires están funcionando, justo a tiempo para poder soportar los primeros calores fuertes, en los que la temperatura fue de más de 40 grados”, agregó.

La escuela Ascasubi cuenta con 700 alumnos entre los dos turnos y los niños que más sufren el calor son los del turno tarde cuando se dan las temperaturas máximas.

“Una de las cosas que quedó muy grabada en mí, fue lo que me dijo una mamá de escasos recursos. Ella me dijo que iba a trabajar en lo que sea para que se puedan comprar los aires acondicionados, porque su hijo nunca va a poder disfrutar de uno en su casa. Ella quería que él pudiera saber lo que es trabajar o estudiar en un lugar con una temperatura agradable, porque en su casa se sufría mucho por el calor. Esas palabras calaron muy hondo en mí e hicieron de esta compra algo muy especial”, expresó Hissa.

No se trata de aparatos Split sino de aquellos que deben amurase en la pared, pero que cumplen con su función en forma muy efectiva.

“La escuela solo contaba con un aire acondicionado y por esa razón compramos 15 para completar las 16 aulas. Ahora, la cocina, la sala de maestras y la Dirección no cuentan con aires porque quisimos darle prioridad a los niños. Realmente en esta semana de intenso calor ellos trabajaron muy bien, es decir que no solo se trata de estar mejor, sino que está demostrado que el niño rinde mucho más si se encuentra en un ambiente más confortable”, dijo la docente, y finalizó agradeciendo el trabajo realizado por los padres y vecinos.