Piden que se investigue la muerte de 15 perros

Desde el miércoles pasado, los vecinos de la zona El Refugio, en San Luis, viven momentos de desazón y nerviosismo. Desde aquel día y hasta el viernes se detectaron 15 perros muertos, a los que se sumaron aves rapaces y una yegua.

Roxana Belbruno, vecina del barrio, contó que el miércoles pasado advirtieron la ausencia de algunos de las mascotas del vecindario. Así fue que salieron a buscarlos y los encontraron muertos dentro de un campo lindero. Desde aquel momento, los animales comenzaron a presentar síntomas, que ella advierte como claros de envenenamiento, como espuma en la boca, vómitos de sangre y la lengua negra. A los perros se fueron sumando charatas, caranchos, palomas y finalmente una yegua. El mismo miércoles los vecinos presentaron la denuncia en la subcomisaría de San Luis. Con días que superaron los 35 grados de temperatura los animales muertos comenzaron un rápido proceso de degradación y, ante la falta de asistencia oficial, los vecinos salieron nuevamente a buscar quien resuelva la situación y, además, investigue qué tipo de veneno fue el que consumieron los animales. "La muerte de la yegua nos alertó todavía más porque tememos que el veneno haya contaminado el agua de las acequias de la zona, que además se utilizan para el regado de frutas y verduras", expresó Belbruno .

Desde la subcomisaría de San Luis y ante la demora de la Fiscalía de Rosario de Lerma, se resolvió pedir la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Vaqueros que levantaron algunos de los cuerpos, al igual que los miembros de Medio Ambiente de la Ciudad de Salta.

"Es lamentable la falta de acción desde la Justicia y desde los organismos que deben estar involucrados en estos casos", expresó una de las vecinas durante la presencia de El Tribuno en la zona, donde además advirtieron que el personal de Medio Ambiente llegó en una camioneta 4x4, no preparada para llevar animales muertos y que el persona tampoco contaba con un equipo que resguarde su salud, teniendo en cuenta que se sospechaba de un acción de envenenamiento masivo, y se desconoce, por lo menos hasta ayer en la noche, de qué sustancia se trataría.

"Algunos de los animales fueron enterrados en los terrenos de los propietarios, pero sin tomarse las medidas de seguridad ambiental necesarias. No sabemos si el veneno se expande en tierra, por al aire o el agua. Eso no solo pone en peligro la salud del resto de los animales de la zona sino también de los vecinos (SIC)", expresó Belbruno.

Trozos de carne

Los vecinos de El Refugio destacaron que ayer en la mañana solicitaron una audiencia con la fiscal a cargo del caso para reclamar que se tomen acciones concretas por los ocurrido, teniendo en cuenta que se trata de quince animales muertos, en período de tres días, a lo que se suman el haber localizado en el tramo de dos kilómetros de la ruta provincial 87 la presencia de cortes de carne, que los animales habrían ingerido.

"Los trozos de carne fueron levantados por los Bomberos Voluntarios y entregados a la Justicia", expresaron los afectados.

El CIF recorrió la zona

Luego de que los vecinos de El Refugio lograron una audiencia, ayer en la mañana, con la Fiscalía de Rosario de Lerma a cargo del caso, durante las horas de la tarde los miembros del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) trabajaron en la zona donde se localizaron los animales muertos.

Desde el Ministerio Público confirmaron a este medio que se estima que unas 60 familias fueron las afectadas por la situación, teniendo en cuenta no solo la muerte de los animales sino también las zonas de posible influencia del veneno colocado en bolas de carne sobre un tramo de dos kilómetros de alambrado.

Frente a esta situación los vecinos expresaron su descontento, teniendo en cuenta que la denuncia se presentó el pasado miércoles y hasta ayer a la mañana no se habían tomado medidas al respecto. “La fiscal ni siquiera había visitado la zona afectada. Me preguntaba dónde estaba la acequia, donde se encontraron los animales. Es parte de su trabajo conocer y guiar sobre la zona de investigación. A las pruebas se las llevamos nosotros”.