Crespo: "Con Gorosito tenemos distintas formas de moverse en la vida"

El entrenador Hernán Crespo le respondió este miércoles a Néstor Raúl Gorosito, quien lo había criticado en un audio privado que se hizo viral, y remarcó que ambos tienen “distintas formas de moverse en la vida”.

Pipo, el apuntado para reemplazar a Juan Antonio Pizzi en San Lorenzo, decía que Alejandro Kohan, el preparador físico de Crespo, estaba tratando de instalar el nombre y dijo que si llegaban el club iba a descender.

En una entrevista con “Cracks Argentina”, afirmó: “No hablé con Gorosito, lo escuché y me parece lamentable que algo privado se vuelva público. Me parece desagradable, no me gusta. Después por lo que en sí dijo, en la primera parte -cuando habla de aspectos económicos- está mal informado”.

Además, defendió al reconocido preparador físico: “Estoy convencido que Pipo no conoce a Alejandro, porque si lo conoce no diría lo que dijo. El profe te mejora como persona, tiene unos valores increíbles, es muy buena gente, él y toda su familia”.

Por último, hizo referencia a las críticas que recibió directamente él de parte de Gorosito: “Te digo la verdad, le tengo que agradecer porque teniendo 44 años me llama ‘El Pibe’, quiere decir que me mantengo bien. Y sobre lo que dijo que descendíamos, yo no hago futurología y son maneras de moverse en la vida que yo no comparto”.