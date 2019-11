VIDEO Un hombre golpeó a una mujer hasta dejarla inconsciente y la gente lo retuvo

La imagen causa tanto impacto como indignación. Un caso de violencia de género en plena vía pública se vivió en la estación Scalabrini Ortiz, de la Línea D de subte. Una mujer quedó inconsciente luego de la golpiza que le dio un hombre con el que habría mantenido una discusión. Los pasajeros retuvieron al agresor y lo entregaron a la Policía, que si bien lo demoró no dispuso su detención.

En un video que se viralizó a través de las redes sociales se ve como un grupo de personas se interponen en defensa de la víctima e increpan al agresor: “Sos menos que un hombre, tomatela”. Mientras que el sujeto en cuestión, que viste camisa blanca y lentes de sol sobre la cabeza, intentó defenderse: “Yo soy el que me banco la violencia, boluda”.

La actitud agresiva del golpeador continúo cuando otra persona intentó alejarlo de la mujer que se encontraba desmayada: “¿Qué carajo te metés?”, increpó. Luego intervinieron tres hombres para contenerlo contra una de las paredes de la estación. “¿Vos te diste cuenta que la dormiste?”, se escucha decir a otra mujer que presenció la situación. “Fue sin querer”, dijo en una insólita respuesta del atacante.

El video fue difundido por Vanesa Spera en su cuenta de Instagram y rápidamente se viralizado vía Twitter donde duplicó las vistas. “El hombre estaba hablando con la chica, sin gritar se decían cosas como: Si me voy, me vas a extrañar; entonces me voy, cosas así”, expresó Vanesa en diálogo con Infobae haciendo hincapié en que si bien “son conjeturas de una situación que se dio en minutos”, “parecía por lo que charlaban que tenían una especie de relación”.

La responsable de registrar el momento, contó que “antes de que el subte arranque, él le da una piña, la chica no se defiende y es golpeada de nuevo”. El hecho provocó la reacción de varios pasajeros que hicieron que el subte se detenga para acudir en ayuda de la mujer atacada. ”La chica estaba desmayada, fuimos a agarrar al tipo para que no se retire del lugar”.

Esto pasó hace algunas horas en la Linea D. Este señor golpeó hasta dejar inconsciente a la mujer que está en el piso. Se la llevó la ambulancia. Nunca más mirar para otro lado. pic.twitter.com/3DCusNmj8q — Sol Despeinada 🥕 (@sol__despeinada) November 6, 2019

“Todos los que estábamos en el subte, hombres y mujeres, salimos a defenderla”, dijo Spera, quien agregó que la policía demoró al atacante y que la mujer, al recobrar el conocimiento, fue trasladada en ambulancia. “Este episodio terminó relativamente bien porque todos nos metimos, estamos tomando conciencia. Todos salimos a defender y a meternos para proteger a esta chica. Es importante meterse porque podemos salvar vidas. El no te metas, no va más2, sostuvo Vanesa en su posteo.