“Debemos poner a Salta a trabajar; quiero generar riquezas y no administrar pobreza

Cuando faltan horas para las elecciones generales del domingo, el candidato a la gobernación Alfredo Olmedo pasó por El Tribuno y comentó cuáles serán sus propuestas en caso de llegar al Grand Bourg.

¿Qué propuestas tiene para los salteños?

Por un lado tranquilidad y transparencia. La inversión mayor en nuestro gobierno va a ser la educación, porque un pueblo educado y con oficio, es libre. La juventud necesita canalizar esa fuerza, esas ganas a través de la educación, del deporte, de la vida sana. Nuestra Salta estuvo abandonada por años y tenemos la oportunidad de hacer un cambio histórico, un cambio de rumbo, un cambio de sentido donde el pueblo, que es el soberano, de una buena vez sea escuchado y se les resuelvan los problemas.

Recién hizo mención a que va a invertir en educación y se refirió a los jóvenes ¿Qué propuestas tiene para esos dos temas?

En la educación lo primero que hay que hacer es devolverle a las maestras la autoridad para que puedan enseñar como corresponde; que el joven pueda aprender y si se tiene que quedar de grado, se tiene que quedar de grado. No puede haber una política que dice que es incluirlo a un chico al hacerlo pasar de grado. No, eso es excluirlo porque el que no aprende lamentablemente después no progresa, fracasa y normalmente deja la escuela. La tecnología que hay hoy en día hay que emplearla en la parte educativa. Necesitamos conexión de internet en cada rincón de la provincia de Salta, no solo por lo educativo sino también por lo comercial. No podemos estar nosotros aislados del mundo. Pero si no educamos en la base, que es lo fundamental, en saber leer y escribir, de nada nos sirve la tecnología si no aprendemos lo básico.

De acceder a la gobernación tendrá que manejar el presupuesto provincial ¿A qué le dará prioridad?

Vamos a dar prioridad a terminar con la corrupción. Con Olmedo se acaba el choreo. ¿Cuántas auditorías se necesitan para mostrar que en las distintas intendencias a lo largo y a lo ancho de la provincia hay dinero que desaparece? Con Alfredo Olmedo se terminan dos cosas: la corrupción y los agrupamientos políticos. No puede financiar el vecino común, con sus impuestos, la campaña política y la política de un Estado. Curiosamente hay alrededor de 30.000 agrupaciones políticas en la provincia de Salta... O me demuestran que trabajan a favor de una sociedad o se van a la casa, pero no puede seguir viviendo del sudor y el sacrificio de un pueblo por completo. El Estado, primero, tiene que garantizar la previsibilidad jurídica, que no tuvimos durante estos años. Por eso muchas empresas se fueron de Salta y quebraron, pero el Estado tiene que ser la herramienta fundamental a disposición del sector privado, para que el sector privado invierta, dé mayor empleo, mayor capacitación y contribuya a generar las riquezas. Yo quiero generar riquezas, no administrar pobreza. Para eso tenemos que poner a Salta a trabajar, a producir.

¿Cómo combatiría el narcotráfico, que pasa por una de las fronteras más calientes del país?

Con el muro que yo he pedido. Es un muro virtual, de tecnología, de inteligencia, de decisiones. El Gobierno nacional llevó adelante muchos operativos tomando y capturando droga, pero curiosamente, yo se lo plantee, que de nada sirve quitarle la droga a narcotraficantes si no se quema en el lugar donde se la encuentra. Ya quedó demostrado que la droga vuelve a circular y se armaron negocios paralelos. El tema del narcotráfico es muy serio y hay que tomarlo como tal, pero mucho más serio es aún el tema del consumo y de las adicciones, que muchas veces no tiene nada que ver con el narcotráfico. El mayor problema que estamos teniendo en los jóvenes es el tema de consumo de alcohol y de nafta, que es libre la compra. En la ciudad de Orán hay alrededor de 160 bocas de expendio de nafta.

¿Se puede controlar eso?

Lógico, es una decisión política. Hay lugares donde venden empanadas y nafta. ¿Compro la comida para alimentar y compro la nafta para drogarme? Eso se tiene que terminar, tiene que haber una vez decisión política. Las personas con problemas de adicciones necesitan recuperarse, para eso vamos a crear los centros de adicciones más grande de la República Argentina. Además tenemos que acompañar con medidas clave, como control de horario en la vía pública o las contravenciones.

Usted que hace referencia mucho al sector político y la corrupción que se genera ¿Piensa que también es parte de la decadencia que está sufriendo el país?

No tenga dudas. Por eso yo le pido a todos que me den la oportunidad junto a nuestros equipos, con Carlos Zapata, Cristina Fiore, nuestro candidato a intendente Andrés Suriani. Nos consideramos capaces, honestos y diferentes del resto. Si usted considera que tiene que cambiar el rumbo de la Provincia la opción más clara somos nosotros. Mostramos una manera distinta de hacer política, no hacemos uso del Estado para hacer campaña y marcamos muchas veces cosas. Es preferible cambiar el rumbo a tiempo y no que se nos quiebre nuestra familia.