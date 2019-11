Heinze: “Boca tiene grandes jugadores y los hemos sufrido”

El entrenador de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, aseguró hoy que Boca Juniors tiene “grandes jugadores” a los que “sufrió” en otros partidos, en el marco de la previa del domingo cuando se enfrenten en Liniers por la 13ra. fecha de la Superliga.

“Será un partido muy importante contra un rival de muchísima jerarquía. Tiene grandes futbolistas, los hemos sufrido mucho, no necesitan mucho para generar peligro. Lo sabemos. Hay que estarles cerca”, analizó el Gringo en la conferencia de prensa habitual de los viernes.

Heinze dirigió a Vélez en tres ocasiones contra Boca y registra dos empates, uno con eliminación por penales en la Copa de la Superliga pasada, y una caída.

“La relación con Carlos... Hace muchísimo, no hablo y tengo una relación muy buena porque pasamos muchos momentos y lo aprecio mucho”, aclaró sobre la posible llegada de Tevez, que ya aseguró que en Argentina solamente jugará en Boca.

Además, el entrerriano defendió a los defensores centrales del xeneize Lisandro López y Carlos Izquierdoz cuando le consultaron sobre su falta de velocidad y afirmó que “no son para nada lentos”.

Por otro lado, Heinze se refirió al estrés que vive siendo entrenador y reconoció que “nunca” hubiera elegido la profesión de haberlo sabido “antes”.

“Hay muchas cosas que uno se replantea y, no por las críticas, sino por las responsabilidades, el día a día, que hay una vida. Cuando un jugador se equivoca mira para al lado y dice, la culpa es de los dos. Acá, el primero al que hay que apuntar es al técnico. Es normal, por el cargo que uno tiene”, cerró.