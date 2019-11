El director técnico del seleccionado argentino Sub-23, Fernando Batista, consideró que “el trabajo de escritorio será importante” para las citaciones de los futbolistas que militan en Europa con vistas al Preolímpico de Colombia 2020.

“Ajax nos negó a Lisandro Martínez porque en enero tendrá una competición en la liga de Holanda y está difícil al no ser fecha FIFA. Seguiremos trabajando, pero ahí será importante el trabajo de escritorio, de hablar y consensuar”, dijo Batista desde el predio de la AFA, en Ezeiza.

Batista, quien estuvo en Europa recientemente para interiorizarse sobre la situación de algunos futbolistas que militan allí, apuntó que el delantero Nicolás González y el volante Santiago Ascacíbar, de Stuttgart, de Alemania, están en una condición similar.

“También tendremos que hablar con los clubes argentinos porque la clasificación a los Juegos Olímpicos es muy importante. En Europa es más complicado porque desde los primeros días de enero ya compiten, pero seguiremos charlando‘, expresó Batista.

El Bocha, también responsable del seleccionado Sub-20, catalogó como “un grupo muy difícil” el que integrará junto con Colombia, Chile, Venezuela y Ecuador.

“Nos conocemos con muchos de los rivales. Colombia, por ser local, será el más complicado, pero para lograr el objetivo tenes que jugar con todos y lo importante es cómo te preparas, cómo llegas. Después de la fecha FIFA iniciaremos la preparación, con la confianza de pelear la clasificación a los Juegos Olímpicos”, indicó Batista.

Batista destacó que “la clasificación”, en busca de una de las dos plazas, será el principal objetivo en el Preolímpico.

“Mi idea es que hay que seguir potenciando estos jugadores para que (Lionel) Scaloni los tenga en la selección mayor. Se vienen las Eliminatorias y cualquiera de estos chicos puede estar en la mayor. Este Preolímpico será una especie de Eliminatorias que le servirá a los chicos para potenciarse y para que Scaloni los vaya viendo”, indicó.

Batista manifestó que el calendario del fútbol argentino es “muy complicado” a la hora de convocar jugadores para las competencias de los seleccionados juveniles.

“Tengo buen diálogo con todos y eso no lo podemos perder. Uno lo que hace es citar, pero no me corresponde hacer más si los clubes deciden no cederlos. Cuando no son fechas FIFA es complicado, pero como selección tenemos que salir de la mejor manera porque representamos al país y no hay torneos buenos o malos”, aseveró el Bocha.

El seleccionado argentino Sub-23 jugará un cuadrangular amistoso en Mallorca entre el 14 y 17 de noviembre como preparación para el Preolímpico de Colombia que se desarrollará del 18 de enero al 9 de febrero de 2020.