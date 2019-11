Detienen a vándalos por atacar una camioneta e intentar robar dinero

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de Metán detuvieron a dos jóvenes que se encuentran acusados de atacar con un matafuego la camioneta de uno de los candidatos a intendente. La denuncia había sido radicada por el chofer del rodado, Francisco Ramón Bazán, luego de que los vándalos destruyeran con el extintor uno de los vidrios. Los detenidos y acusados de robo y daños fueron dos jóvenes de 17 y 18 años. El accionar de ambos quedó registrado en una cámara de seguridad, lo que facilitó la identificación y captura.

De acuerdo con la investigación, los detenidos en primer lugar sustrajeron un matafuego de un colectivo, luego atacaron a un taxista, intentaron inutilizar una cámara de seguridad en una casa y finalmente arrojaron el elemento contra la camioneta de Reynoso. Luego de órdenes de allanamiento libradas por una Fiscalía de Metán, los investigadores se dirigieron a los domicilios de los involucrados, de donde secuestraron elementos probatorios.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo, cuando los jóvenes, que de acuerdo a las imágenes estaban completamente descontrolados, robaron el matafuego y luego iniciaron un raid delictivo y de vandalismo por la zona norte de la ciudad.

En primer lugar interceptaron a un taxista, al que uno de los jóvenes quiso arrojarle el gas que contiene el extintor para robarle, pero no se activó, por lo que el chofer huyó ileso. Pasaron por una vivienda que tenía el garaje abierto y observaron que la cámara de seguridad estaba registrando sus movimientos. Ya se iban por la vereda, pero el que tenía el extintor decidió volver, le apuntó al aparato y le arrojó el contenido del extintor. Luego huyeron, pero sus rostros y accionar quedaron filmados.

Finalmente llegaron hasta el barrio Docente, donde en el pasaje Angastaco estaba estacionada una camioneta Toyota Hilux, cabina simple, que es propiedad de un candidato a intendente. En el vehículo se moviliza un chofer, que la había dejado en ese lugar.

"En la madrugada (del domingo) dos personas tiraron un matafuego de gran tamaño en mi vehículo, que se encontraba en la casa del chofer, produciendo la rotura del vidrio del conductor. No sé si habrá tenido una finalidad de robo, daño u otra. Ya se radicó la denuncia en la comisaría. Espero que aparezcan los responsables, por tanto daño que le hacen a esta ciudad. Aviso, a mi no me amedrentarán", público Reynoso en su cuenta de Facebook.

Amenazó con un cuchillo En otro operativo, personal de la Brigada de Metán detuvo a un joven acusado de amenazar a un conductor con un cuchillo para robarle $500.

La denuncia fue radicada por Diego Nahuel Franco, quien dijo que en la tarde del sábado, circulaba por la calle Rivadavia en una Kangoo gris. A la altura del barrio Nuevo Hogar se le acercó un joven, quien le preguntó cómo podría llegar a la calle Alvarado y 25 de Mayo. Pero luego extrajo un cuchillo y le exigió la entrega de $500. Posteriormente el asaltante se dio a la fuga corriendo.

Luego de tareas investigativas y de un allanamiento, los investigadores lograron la detención del presunto autor, un joven de 18 años.