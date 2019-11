Alumno de nivel medio se filmó en clases vestido con una pollera

El uniforme para los varones del Mariano Moreno no permite el uso de bermudas o pantalón corto. Pero, obviamente, las mujeres tienen permitido el uso de polleras. Por el calor, en este colegio de General Güemes un alumno decidió concurrir de polleras. La resonancia del caso surgió a partir de un video que viralizó un alumno del colegio Mariano Moreno, de General Güemes, lugar donde el calor estos días es insoportable.

Y a los alumnos varones no se les ocurrió mejor idea que ir a clases vestidos con el uniforme de las mujeres, es decir, con polleras, que sí están permitidas en el reglamento escolar para ellas. ¿Qué dirán las autoridades del establecimiento sobre esto? ¿Será solo parte del ingenio y la rebeldía de los adolescentes? ¿O es una nueva moda en los colegios de Güemes?

Lo que dicen las autoridades

Charlamos con la directora del colegio sobre este suceso tan explosivo y particular que generó distintas reacciones y comentarios en la comunidad, debido a que en él se puede apreciar a un estudiante vestido con una pollera que forma parte del uniforme de mujeres y en el video se escucha al joven decir que adoptó la decisión de vestirse de esa manera porque hace demasiado calor y en el colegio no les permiten asistir con pantalones cortos.

Cuando la persona que lo filma le pregunta si no le dijeron nada por esa vestimenta, el alumno respondió: “No porque es el uniforme del colegio”.

Sobre este video la directora de la institución, profesora Elina Di Marco, manifestó: “Es un joven que solicita el uso de las bermudas por los intensos calores de esta época del año, al respecto debo informar que en el reglamento de todas las escuelas y colegios hay una normativa de cómo deben venir vestidos, entonces la solución que yo les di a los chicos, cuando me consultaron, es que si el vaquero les genera mucho calor, pueden venir vestidos con un pantalón de vestir que tiene una tela mucho más finita”.

Agregó: “En ningún colegio se puede venir a clases con bermudas, además esto surge de un consenso de la comunidad educativa, no es un capricho de la directora, aquí intervinieron padres, alumnos y docentes para armar las normativas de todos los establecimientos”.

Con respecto a si fue una forma de protesta de varios alumnos, la docente expresó: “No hay un grupo de alumnos que hayan tomado esta actitud, sino es solo de un alumno, a mi modo de ver no se trata de una protesta sino que es un juego de chicos y no pasó a mayores, solo se hizo el video pero no hubo más nada, no generó problemas, no vino a hablar a dirección, fue una jugarreta de un chico como todo joven travieso, ese día (cuando se hizo el video) se estaba realizando una jornada sobre literatura y el chico vino vestido en forma normal, yo lo vi porque yo los recibo todas las mañanas, y estaba correctamente vestido, lo que hizo fue una jugarreta de ponerse la pollera de alguna compañera, salió para hacer el video y nada más, seguramente volvió a ponerse los pantalones. El uniforme es de consenso de toda la comunidad educativa, ellos deciden el color, la forma y si es chomba buzo o campera, además el uniforma es parte de la seguridad de los alumnos, si algo les llegase a pasar en la calle, la gente sabría a dónde pertenece, por ejemplo, también es importante dentro de la institución porque nos permite a nosotros distinguir rápidamente la presencia de alguna persona ajena al colegio”, manifestó la directora.

Las opiniones generadas entre los que vieron el video fueron en un 80% en contra del uso de bermudas y a favor del respeto del uniforme como parte del respeto hacia la institución.

También en Jujuy

Emulando al estudiante salteño, dos jóvenes jujeños fueron al colegio con pollera. Ayer fue el turno de dos jóvenes en un establecimiento en Alto Comedero.

Dos alumnos que asisten al colegio secundario Nº 34 de calle Comandante de La Colina, en Alto Comedero, tomaron la decisión de asistir a clases vistiendo polleras en lugar de pantalones, tal como marca el reglamento interno de este establecimiento.

Vale mencionar que este joven estudiante del Colegio Mariano Moreno de la localidad de General Güemes, en Salta, despertó la polémica dentro de la institución y también en las redes sociales con la publicación de un video en el que se lo observó, en el patio de la escuela, en pollera mientras se desarrollaba uno de los recreos. Adujo que se debió al intenso calor que sentía en el aula.

En este caso, los alumnos jujeños explicaron que solamente se debió a una “broma”, por lo que recibieron un castigo y fueron notificados con sus tutores.