La vitrina de Lionel Messi: mirá todos sus trofeos

Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y como tal ha sumado trofeos tanto a nivel individual como a nivel colectivo en el único club donde jugó, el Barcelona. Allí ha hecho méritos para ser varias veces elegido como el mejor del planeta y este lunes podría repetirse en una nueva gala del Balón de Oro.

El primer trofeo que sumó La Pulga fue en la temporada 2004/05 cuando tenía 17 años y el Barcelona conquistó La Liga de España. El argentino marcó un gol en el triunfo 2-0 ante el Albacete en el Camp Nou, el primero de su carrera y el único en aquella temporada en la que sumó 77 minutos en siete partidos.

Sus vueltas olímpicas en el certamen doméstico se han vuelto una contaste hoy en día. Ya suma 10 trofeos y es el torneo que más veces ha ganado a nivel grupal. Además, tiene seis Copas del Rey y ocho Supercopas de España.

Lo más destacado en cuanto a trofeos que ostenta Messi en su vitrina son las cuatro Champions League (2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15), con el detalle que en las últimas tres fue el máximo artillero del certamen y en dos de las finales (ambas ante el Manchester United) marcó goles.

En el 2005 también sumó un título juvenil con la selección argentina. Fue en el Mundial sub 20 de Holanda 2005, en donde se consagró como el mejor futbolista y el máximo artillero, con seis tantos, dos de ellos en la final frente a Nigeria, ambos de penal.

Con el combinado albiceleste ostenta además la medalla de oro olímpica de los Juegos de Beijing 2008. Bajo la dirección técnica de Sergio Batista, el cuadro sudamericano se coronó tras superar a Nigeria en la final 1-0 con el tanto de Ángel Di María. El 10 no brilló en aquel certamen, pero marcó dos tantos.

Pero sin dudas la gran ausente en su repisa es la Copa del Mundo. El delantero ya lleva disputados cuatro Mundiales y no ha podido ser campeón, a pesar de haber llegado a la final en Brasil 2014 cuando la selección dirigida por Alejandro Sabella perdió 1 a 0 frente a Alemania en el tiempo extra. Tampoco pudo sumar trofeos continentales, ya que la Copa América también es una cuenta pendiente que tiene la Pulga.

En cuanto a distinciones individuales, el futbolista del Barcelona no tiene nada que envidiarle a sus colegas. En total tiene 13 galardones, seis Botas de Oro, por ser el máximo goleador de las principales ligas de Europa, cinco Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015), un The Best (2019) y un Jugador Mundial FIFA (2009).