Murió Marie Fredriksson, cantante de Roxette

Marie Fredriksson, cantante de Roxette, murió en Suecia. Luchaba desde 2002 con un tumor cerebral. La artista tenía 61 años. La información fue confirmada por su gerente de prensa, Marie Dimberg.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar que Marie Fredriksson de Roxette falleció en la mañana del 9 de diciembre, luego de una batalla de 17 años contra el cáncer”, publicó el grupo en un comunicado oficial.

Marie nació el 30 de mayo de 1958 en el sur de Suecia. Comenzó su carrera desde muy joven y publicó su primer disco en 1984. Fredriksson se convirtió en una de los artistas más queridos y exitosos de Suecia. En 1986 se juntó con Per Gessle y le dieron vida a Roxette, con la idea de conquistar al mundo. El primer single “Neverending Love” seguido del álbum Pearls of Passion (1986) los convirtió en estrellas en su país. Pero el reconocimiento mundial llegó con “The Look” del segundo disco Look Sharp!.

La canción se convirtió en un éxito mundial en 1989. Fue su primer tema número uno. Luego llegaron otros hits como “Listen To Your Heart”, “‘It Must Have Been Love”, “Dressed For Success” o “Sleeping in my Car”.

El dúo sueco vendió más de 75 millones de discos y sencillos. Fue la primera banda no inglesa en grabar un unplugged para MTV. Ganaron importantes premios como World Music Award, premios MTV, los BMI de Inglaterra y varios Grammys suecos.

Roxette visitó en varias oportunidades el país (1992, 1995, 1999, 2011 y 2012), y siempre recibió el cariño de sus fans.