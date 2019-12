Aconsejan cuidarse del sol, pero los precios de los protectores son casi inalcanzables para muchos

Con la llegada del verano se renuevan los esfuerzos para prevenir el cáncer y otras enfermedades de piel provocadas por la exposición directa al sol, sin la protección adecuada.

Sin embargo, los altos precios de los productos que bloquean las radiaciones ultravioletas (UV) y las UBV, hacen casi imposible para muchos adoptar este tipo de prevenciones, con todos los riesgos que eso significa.

Los protectores solares son considerados aún como artículos cosméticos, por lo que no tienen ninguna cobertura. Sin embargo, ya existe un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación que reclama asimilarlos al régimen de los medicamentos, para que sean reconocidos por las obras sociales.

Los productos que ofrece el mercado son de los más variados, pero hay que tener en cuenta las distintas graduaciones y calidades. Los de marcas medias, por ejemplo, F50 de 380 ml parten de los 650 pesos. Y en la gama de primeras marcas pueden superar los 1.000 pesos.

En lo que respecta específicamente a los niños, los de F50 arrancan en los 640 pesos, promedio, pero en envases de tan solo 170 o 180 ml. Los de 250 ml pueden llegar a costar 1.200 pesos, de acuerdo al laboratorio.

Acción protectora



Los especialistas señalan que la acción protectora de los de más baja calidad es menor en cuanto al filtrado y también a la duración. Es un punto a tener en cuenta. Además -según los expertos- un producto de calidad media conserva 100% su eficacia hasta dos horas después de colocado sobre la piel. “Toda persona a partir de los 6 meses debe usar un protector solar todos los días. Incluso las personas que trabajan en zonas cubiertas y están expuestos a la radiación ultravioleta por períodos breves a lo largo del día. Además, la mayoría de las ventanas no bloquean los rayos UVA. Los niños menores de 6 meses no deben exponerse al sol”, explican.

Lo cierto es que por estos días, al igual que los medicamentos y alimentos, los precios de los protectores solares están que arden y la salud de gran parte de la población en riesgo. Solo hay que tener en cuenta que en el país se detectan unos 1.400 casos de melanoma por año, se trata del cáncer de piel más agresivo, y que causa casi 600 muertes.

Opinan los lectores



Lilia Valeria Flores: Las obras sociales y prepagas deberían cubrir los protectores solares, ya que es mejor prevenir que curar.

Amalia Sosa: Siguen tomando como cosmético un producto que sirve para prevenir enfermedades. Una locura!!!!

Mirian Chocobar: Nosotros y mucho menos nuestros hijos, no podemos esperar que las obras sociales reconozcan que no es un producto cosmético. No puedo dejar de proteger la piel de los que quiero y la propia, se trata de sentido común. Hay buenos protectores que salen $500 / $600 y no es un gasto, porque es prevención y protección.