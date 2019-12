Evo Morales llegó a la Argentina y permanecerá en condición de asilado político

El ex presidente de Bolivia se encuentra en Buenos Aires, confirmaron fuentes oficiales. En un primer momento el arribo se mantuvo bajo un total hermetismo.

Apenas 24 horas después de la asunción del nuevo gobierno, Evo Morales llegó a la Argentina procedente de Cuba. El ex mandatario boliviano aterrizó en Buenos Aires esta mañana, según confirmaron fuentes oficiales.

El traslado del líder del MAS se mantuvo en total hermetismo hasta entrada la mañana de hoy.

El exmandatario permanecerá en el país en condición de asilado político, según confirmaron fuentes oficiales.

El canciller Felipe Solá, el presidente depuesto del país andino se quedará en el país como refugiado. "Le he dado asilo para que entren al país, pero está firmando ahora el pedido de refugio, que es una condición diferente. Y la debe aprobar el Ministerio del Interior. La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último está normado. En cambio, el asilo no tiene normas, no está reglamentado", indicó el canciller en declaraciones radiales.



Luego de haber renunciado, Morales se asiló en México. La semana pasada, viajó a Cuba para una consulta médica, según informó Graciela Montaño, su ex ministra de Salud. Sin embargo, los detalles de su estadía en La Habana se mantuvieron bajo total reserva.

Presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición, Evo Morales renunció a su cargo el 10 de noviembre, horas después de convocar a nuevas elecciones.

