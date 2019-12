Los docentes de Religión tendrán continuidad laboral

Aproximadamente 450 docentes de Religión interinos y suplentes el próximo año podrán continuar en sus cargos -de forma automática- en las mismas escuelas donde están hoy. Así lo dispusieron ayer las nuevas autoridades del Ministerio de Educación de Salta.

"Todos quedan con la continuidad en el lugar en el que están hasta tanto el Ministerio dicte una nueva capacitación para que sean reubicados en sus tareas", señaló la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib.

El sector venía luchando para no quedar afuera del sistema educativo estatal desde que la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2017 que no debían darse contenidos de religión en el horario de clases.

La gran mayoría de los 450 maestros que temía quedar sin su fuente laboral realizó este año la capacitación para reasignación de tareas y, de hecho, muchos de ellos ya están desempeñando funciones administrativas o de acompañamiento escolar en las distintas instituciones.

Sin embargo, 27 docentes no habían aprobado o no pudieron desarrollar el curso, por lo que hasta ahora no tenían reasignada ninguna función y en unos días quedaban directamente sin trabajo.

Por eso Dib consideró que debía garantizarse la continuidad laboral de ellos y del resto de los docentes interinos de religión con el propósito de concluir el período de reubicación dentro de las distintas unidades educativas.

No obstante, la nueva funcionaria provincial aclaró: "No es que estamos volviendo religión a las escuelas, sino que es una forma de garantizarle a esta gente que va a poder seguir trabajando. Como no van a poder ir a un proceso de designación, la idea es que continúen en sus tareas hasta tanto definamos".

Después del fallo judicial, algunos maestros imparten clases de Religión optativa en contraturno a aquellos niños cuyos padres quieren que sus hijos asistan. Pero estos son muy pocos y hay establecimientos que directamente no la dan. El año pasado se terminó con apenas el 8% de los alumnos de primaria tomando estas clases.

Las alternativas

Los docentes de Religión que hayan realizado la capacitación de acompañamiento a las trayectorias escolares van a poder acompañar a las y los estudiantes con dificultades en sus aprendizajes. Hay proyectos sobre evaluación institucional que se presentaron en muchos establecimientos y que se estuvieron trabajando con los equipos directivos, de acuerdo a las necesidades de cada uno.

La gestión institucional es otra de las alternativas en la reasignación de tareas. Se refiere al aspecto administrativo y también a la intervención en casos de conflictos institucionales.