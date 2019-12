“Pinceladas de ayer y hoy”, junto a Marina y Hugo Jiménez y el Ballet Salta

“Como es nuestra costumbre, hoy vamos a realizar la despedida del año con la escuela del Ballet Salta”, aseguró la directora y bailarina Marina Jiménez, quien junto a su marido Hugo llevan adelante esta prestigiosa agrupación de la danza folclórica.

La muestra se llevará a cabo este sábado en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura (Caseros 460), a partir de las 21.30.

“El espectáculo se denomina ‘Pinceladas de ayer y hoy’. Se verá como apertura una Buenos Aires colonial... como el ayer, empezando con los pregoneros con sus ventas”.

Para este particular espectáculo participan con sus voces Melania Pérez, Mariana Carrizo, Laura Serrano, Yamila Cafrune, Eleonora Casona (Bolivia), Viviana Careaga (Condorkanki), Tomás Lipán, Leonardo Tejerina, Diego Jiménez, y Caril Paura (Miami). “Habrá danzas de salón, con un despliegue muy especial de vestuario. Bailarán candombe, también los mazorqueros con sus lanzas, y seguirá folclore actual. En contemporáneo y tango se verán coreografías de Aníbal y Diego Jiménez”, agregó Marina.

Y cuenta que “con Hugo mantenemos el ritmo de las últimas casi cinco décadas. Además, hace unos días hemos cumplido 46 años de casados. De manera paralela a la danza, todavía continuamos con el programa televisivo Vivencias de los caminos, que conducimos por Argentinísima Satelital, los domingos a las 22.30. Desde hace nueve años me afinqué en Salta, y me desempeño como asesora en el Ballet Folclórico de la Provincia Martín Miguel de Güemes. También llevo adelante el programa radial Danza querida. En tanto, Hugo ya finalizó su libro Malambeando por la vida, que es una continuidad de Changuito de la esquina”.

Marina y Hugo fueron abrumados con elogios, distinciones y premios a lo largo de su carrera artística. Son símbolos de la danza nacional, con raíces en la tierra del general Güemes, referentes de todos los ritmos folclóricos argentinos, que pasearon sus coreografías por gran parte del mundo en más de cuatro décadas de trabajo.

A través de la danza llevaron a Salta por muchos países, su destreza y talento se grabó en la retina de los habitantes de todos los continentes y es de destacar que solo algunos elegidos del folclore pudieron lograrlo. A través de los años se constituyeron en inobjetables embajadores de la cultura nacional.

“El secreto está en asumir la lucha, aunque también es fundamental el factor suerte, solo que hay que saber cuidarla y alimentarla, como a un amigo. No es poca cosa perdurar durante 48 años, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio nos ayudaron a mantener la vigencia”, sostuvo Marina.

Estos maestros de la danza ya empezaron a pensar en el adiós y por eso planificaron una serie de presentaciones en distintos puntos del mundo durante el 2020.