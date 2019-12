Sargento Cabral y 20 de Febrero largan la final del Clausura

En el torneo Clausura de la Asociación Salteña de Básquet Masculino (ASBM) solo restan por jugar las finales. La de primera división arrancará esta noche, desde las 22, entre Sargento Cabral y 20 de Febrero.

Todas las finales serán al mejor de tres partidos. Cabral terminó la fase regular en el tercer puesto que le permite tener la ventaja de la localía en la final frente a Villa 20, cuarto en la primera etapa.

La ASBM programó para el próximo viernes el segundo juego, también desde las 22, pero en cancha de 20 de Febrero. En caso de ser necesario un tercer partido éste se disputará el próximo lunes 23 en Cabral en idéntico horario.

La programación semanal continuará el miércoles con los segundos partidos en U-15, U-19 y segunda; en U-15 (20.30) se enfrentarán Gimnasia y Tiro vs. Sportivo Quijano, en U-19 (20.30) jugarán El Tribuno vs. 20 de Febrero y en segunda (22) estarán Independiente vs. San Martín. En tanto, el viernes podría haber definición en la serie que juegan Gimnasia y Tiro vs. 9 de Julio en U-17 (20.30).