Filtran un agresivo video de Pico Mónaco y Pampita con una empleada

Si algo le faltaba al escándalo entre Carolina "Pampita" Ardohain y sus empleadas fue el video que se filtró desde las cámaras de seguridad de su casa que voló todo por los aires. El mismo data del 2017 y lo compartió el abogado de una de sus ex niñeras. En medio del ida y vuelta de las declaraciones entre Viviana Bénitez y Pampita en los distintos programas de televisión, el que se llevó todas las miradas en esta oportunidad fue Pico Mónaco luego de que se lo vea acusando de ladrona a otra de las empleadas de la casa.

"Que aparezcan las pulseras ya, pero ya, no me hagan calentar carajo" son las palabras que se escuchan en el video viralizado por el periodista Lio Pecoraro del "Run run del espectáculo" (Cronica TV), donde se ve a la ex pareja de la modelo totalmente desencajado gritandole a Gladys, otras de las mujeres que trabajan en la casa de Ardohain, y acusándola de ladrona. Su violenta reacción se disparó en consecuencia al desesperado pedido de Pampita: "Que me devuelvan todo" a lo que Pico le respondía para calmar los ánimos: "Lo van a entregar, tranquila".

Dejame de hinchar las pelotas, que no se haga la pelotuda tu sobrina porque la meto presa a ella también, no me importa. Quiero las pulseras, no me hagas calentar, va a traer todo porque es obvio que lo tiene ella", gritaba sin parar Mónaco a la empleada doméstica en medio de un escándalo que se dio a conocer luego de Benitez se animara a hablar en los medios y dar su verdad. Además cabe destacar que la empleada reconoció el robo (hecho que se ve en el video) y eso posiciona este escándalo al mil.

Pampita se encuentra desbordada con la situación de Viviana y ya comentó hoy: "como me duele todo esto" en LAM e Involucrados, asegurando también que irá hasta las últimas consecuencias en la justicia porque asegura tener todas las pruebas que la liberan de culpa y cargo frente a las acusaciones de maltrato psicológico y violencia laboral. ¡Que culebrón!