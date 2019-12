Sin solución para los despedidos dela Municipalidad

A una semana del despido de al menos 50 trabajadores de la Municipalidad de El Bordo, aún no hubo acuerdo entre el intendente Sergio Copa y el gremio de ATE, que actúa en representación de los obreros afectados.

La decisión de no renovar los contratos fue adoptada por el intendente Copa el mismo día de su asunción al cargo, justificando esta extrema medida en la imposibilidad de poder hacer frente al pago de los sueldos por contar con una planta de personal saturada.

"Como gremio, consideramos que hay otras vías de solución, pero nunca fuimos consultados, el intendente habla de solo 25 trabajadores despedidos porque solo toma en cuenta aquellos que son contratados, no a los otros 25 que forman parte de los temporarios, que serían trabajadores en negro", afirmó José Arce, secretario General de ATE.

Las manifestaciones de los empleados despedidos se llevan a cabo frente al edificio comunal desde las 7 de la mañana hasta las 13.

"Aquí solo están aquellos que consideran que la única vía para que sus reclamos sean escuchados es con una medida de fuerza, sabemos que muchos permanecen en sus hogares, porque desde el municipio les prometieron que iban a ingresar en la medida que la economía se vaya acomodando, ellos creyeron en esa promesa y por eso no se suman a la lucha", dijo Arce.

"Nosotros consideramos que es un error y que cuando, en base a esta lucha, algunos comiencen a ser reincorporados, es posible que ellos se queden afuera", remarcó el dirigente.

De a cuerdo con lo informado por Arce, solo hubo reuniones con el secretario de Gobierno a quien le hicieron llegar una propuesta. "Existe una posibilidad para que no haya necesidad de despedir a nadie, nosotros le propusimos al intendente, a través del secretario de Gobierno, que obligue a aquellos empleados municipales que ya superaron los años de servicio a que se jubilen; son al menos 10 personas; y si sumamos todos esos sueldos, que son elevados por la antigedad, y la categoría, seguramente va a alcanzar para pagar al personal despedido", afirmó el secretario.

Se estima que un empleado que haya superado la edad para jubilarse podría estar percibiendo un sueldo promedio de $50.000, mientras que aquellos que ingresan como contratados cuentan con un salario que ronda los $10.000, "es solo cuestión de sentarnos a hacer números; pero de todas maneras estamos esperando que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria; eso ya lo conversamos con el subsecretario Alfredo Batule, a quien parece lo van a confirmar en el cargo y se comprometió en adoptar esa medida que nos va a permitir iniciar las negociaciones", finalizó Arce.

El intendente Sergio Copa, quien en la mañana de ayer viajó a Salta en busca de fondos, expresó: "Es imposible que pueda reincorporar al personal despedido, no podría hacer frente al pago de los sueldos. Hoy estoy en Salta en busca de fondos para el aguinaldo. Todo está difícil, yo le autoricé al exintendente Martínez a que haga uso de parte de la coparticipación que me correspondía administrar a mí y ahora no puedo recuperarla, en el Grand Bourg me dicen que no me pueden dar ese millón y medio de pesos".