Sarlo, Murakami, Padura y María Moreno son algunos de los que darán forma a la no ficción 2020

Investigaciones del periodista Carlos Pagni y la flamante ministra de Seguridad, Sabina Frederic; trabajos de Martín Kohan y Diego Genoud; reediciones de Beatriz Sarlo y biografías lectoras de Daniel Guebel y María Moreno son algunas de las novedades que darán forma a la producción librera de no ficción el año próximo.



Tusquets publicará ensayos sobre la salsa, a cargo del escritor cubano Leonardo Padura, y sobre la música, a cargo del japonés Haruki Murakami.



La agenda de Anagrama incluirá "Una cierta idea de mundo", donde el italiano Alessandro Baricco recomienda 50 libros; "Testo yonqui", un trabajo donde Paul B. Preciado combina crónica autobiográfica y ensayo filosófico; y "Confesión", relato de Kohan en estilo "fiction-non-fiction" sobre la década del '70.



La investigación de Pagni será sobre el conurbano y se publicará por Planeta, el mismo sello difundirá un trabajo de Felipe Pigna sobre Carlos Gardel; el nuevo libro de Darío Z, "Filosofía a martillazos 2"; y reeditarán "Los suicidas del fin del mundo", una crónica literaria emblemática, de Leila Guerriero, sobre las muertes ocurridas entre 1997 y 1999 en la localidad petrolera de Las Heras.





Las librerías contarán con "La invención ocasional", libro que reúne las columnas que Elena Ferrante publicó en el diario británico The Guardian; y "Nuestra casa está ardiendo", de Greta Thunberg, sobre la crisis ecológica y ambiental. Ambos publicados por Lumen.



Ampersand, en su colección Lectores, presentará libros donde Daniel Guebel y María Moreno repasan sus biografías lectoras, y "El método Borges", una investigación de Daniel Balderston sobre los manuscritos del gran autor argentino.



Marie Kondo y Scott Sonenshei lanzarán "La Magia del orden en el trabajo", y Gonzalo Bonadeo "Anécdotas olímpicas", libro que incluye la crónica de Río 2016. Ambos del sello Aguilar.



Eterna Cadencia volverá con la escritora y crítica literaria Josefina Ludmer, en una compilación de Ezequiel de Rosso que hará eje en sus estudios sobre literatura latinoamericana; y presentará la correspondencia entre Theodor Adorno y Walter Benjamin, a 80 años de la muerte de Benjamin.



Por Adriana Hidalgo se podrán leer "Crónicas completas", de Hebe Uhart, con prólogo de Mariana Enríquez, y "Mansilla, entre Rozas y París", de David Viñas.





Chai Editora publicará "Insomnio", ensayo de Marina Benjamin sobre las dificultades para conciliar el sueño y sobre las horas en vela en casas, hoteles y camas a lo largo de su vida.



El feminismo condensará títulos fuertes como "Utopía queer", clásico de José Esteban Muñoz (Caja Negra); "¿Qué es el feminismo?", de María Elena Walsh, y "Puta y feminista", de Georgina Orellano, ambos de Alfaguara.



En "Mamá desobediente", Esther Vivas abordará el rol de las madres, y en "Me acuerdo", Kohan investigará la posibilidad de cruzar los propios recuerdos y lo que marca a una generación. Dos apuestas de Esperando a Godot a la que se suma "Elecciones", de Renata Salecl, donde la autora de "Angustia" reflexiona sobre las presiones que ejerce el consumo en la vida cotidiana.



Entropía presentará "Cuaderno", trabajo de Andrés Di Tella sobre el documentalismo, los libros y las películas que lo obsesionaron; y "Where Did It All Go Right?: A Memoir", (un guiño a la clásica expresión inglesa '¿cuándo se fue todo a la mierda?', que podría traducirse como '¿cuándo salió todo bien?') del poeta y crítico británico Al Alvarez, recientemente fallecido.





Caja Negra vuelve a publicar a Mark Fisher, esta vez con "K-punk 2. Escritos sobre música y política", el segundo tomo de los escritos completos del fallecido autor británico, y al controversial francés Éric Sadin, con "La inteligencia artificial o el desafío del siglo".



A lo largo de 2020 se distribuirá el tomo IX de la "Historia de la educación en Argentina. Avatares de la educación en el período democrático (1983-2015)", dirigido por Adriana Puiggrós, a través de Galerna.



Una nueva obra de Cynthia Ozcik, "Críticos, monstruos y fanáticos", en la que vuelve sobre escritores contemporáneos, la crítica y el propio acto de escribir, se conocerá a través de Mardulce.



Será Marea la responsable de "Yo soy Victoria", escrito por la nieta recuperada Victoria Montenegro; "Los días contados. Cronología argentina del siglo XIX", del periodista argentino Andrew Graham-Yhool, fallecido en julio último; y "El gran operador. Biografía política de René Favaloro", de Pablo Morosi. Así como "La caída. El abrupto final de Cambiemos en el poder", de Guillermo Levy y Esteban de Gori.



Siglo XXI apuesta a consolidar la biblioteca Beatriz Sarlo con la publicación de "Clases de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras, entre 1984 y 1988" y a una nueva edición del clásico "Una modernidad periférica. Buenos Aires 1920-1930".



Además lanzará "¿Cómo la ves? Un recorrido por la historia económica y política de la Argentina", libro que reúne conversaciones de Pablo Gerchunoff con Roy Hora; y "El peronismo de la victoria", donde el periodista Diego Genoud indaga los procesos políticos que antecedieron el triunfo del Frente de Todos.



El mismo sello publicará un trabajo donde la antropóloga Frederic analiza qué sucede cuando se militariza la política en nombre de la seguridad; una biografía de Natalia Ginzburg; "El Estado permanente", de Auyero y Katherine Sobering y "Por qué fracasó Cambiemos", de Gabriel Vommaro y Mariana Gené.