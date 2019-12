Saeta apelará el fallo que congela el precio del boleto

Desde Saeta se apuran para presentar hoy o mañana una apelación al fallo de la jueza de Minas María Victoria Mosmann que hizo parcialmente lugar al amparo colectivo presentado por la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) y determinó congelar el cuadro tarifario de la empresa estatal de transporte urbano.

La urgencia de la administradora de los colectivos de la capital salteña y el área metropolitana se resume en una cifra: $8 millones. Es lo que la prestataria se perdería de recaudar en este mes si no sube un peso el precio del boleto común como estaba previsto y lo mantiene a $25, según lo dispuesto por la magistrada.

“Nosotros también defendemos al usuario y entendemos que es mayor el perjuicio que se puede producir por no aumentar un peso que lo que significa el aumento”, sostuvo el titular de Saeta, Claudio Juri, en diálogo con El Tribuno.

“Con el fallo nosotros dejamos de disponer unos $8 millones en diciembre para poder afrontar los compromisos que tenemos de la prestación del servicio y si no tenemos de donde sacar los recursos uno tiene que hacer los reajustes del sistema y uno de los argumentos por el que la jueza no lo hizo retroactivo fue casualmente para no afectar el servicio que le afecta a los usuarios que ella defiende”, dijo Juri y sumó al planteo el reciente incremento en el precio del gasoil, que encarece solo este mes en $6 millones el servicio.

¿Cómo se achicarían gastos? Básicamente reduciendo prestaciones, de acuerdo a lo que señaló Juri, si Saeta no obtiene una respuesta favorable.

Fallo

Hace unos días, la jueza de Minas María Victoria Mosmann hizo lugar al amparo colectivo presentado por la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos y declaró la inconstitucionalidad de las Resoluciones 411/18 y 412/18 de la AMT por lo que quedan sin efecto los aumentos que estaban dispuestos allí.

En su resolución la jueza desestimó la pretensión subsidiaria de restitución a los usuarios afectados por los incrementos considerando el momento a partir del cual producirá sus efectos la sentencia.