Denuncian a una docente rural

Mujeres de Santa Victoria Oeste, del paraje Vizcachani viajaron hasta esta capital para denunciar una serie de irregularidades en el manejo de un establecimiento rural, que hoy por hoy solo cuenta con tres alumnos y un cuarto que asiste esporádicamente a la escuela 4.743 Virgen de la Candelaria.

Una de las mujeres, Martina Colque, denunció en esta capital que la directora del citado establecimiento falsifica su firma en boletas de compra de carne, hecho que lo pudo comprobar en el Ministerio de Educación, dijo. Además marcó graves irregularidades en el manejo del establecimiento educativo, enclavado en las alturas de una zona rural de frontera.

La mamá, que a su vez es tejedora, dijo ayer a nuestro matutino: "Yo fui proveedora de carne en la gestión como directora de Digna Gaspar, pero hace mucho tiempo dejé de ser la proveedora de ese alimento porque la nueva directora, que ya no tiene alumnos para dar de comer, supuestamente compra los alimentos en Salta.

Cosa que las mamá sabemos que no es así, sino que está utilizando los alimentos no perecederos que dejaron gestiones anteriores, que llegaron y llegan a modo de donaciones.

Nosotras las mamá de esa zona, lejísimo de aquí viajamos para que nos escuche, nada más que eso. Y denunciamos que nos falsifiquen la firma en las boletas de compra de carne, porque hace mucho tiempo que a los pequeños productores de allí no les compran nada. Desde que comenzó el éxodo de alumnos la nueva directora nunca nos quiso dar explicaciones. Nosotros pagamos un dinero para que los alimenten y les enseñen pero exigimos claridad y solo encontramos amenazas.

A una niña, la nueva docente le dijo que si no hacía bien la tarea se quedaba sin comer, así y otras tantas cosas, como tener perros de su propiedad en la escuela y ahora la falsificación de firma, que me dijeron es falsificación de instrumento público y privado. Esa escuela así se queda sin alumnos, por eso vinimos con otras madres a la capital a que nos escuchen. El futuro es para los más chicos, no es un negocio", dijo.