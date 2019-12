El comercio cierra el año y marca agenda para el 2020

Fue un año muy difícil. Pero, Daniel Betzel, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, destacó que en los empresarios pymes "tienen en el ADN las ganas de salir adelante". Ese fue parte del mensaje que compartió en una cena institucional que se realizó la noche del viernes en el Club 20 de Febrero.

FOTO: PABLO YAPURA

En el encuentro repasaron los hitos y logros de la entidad empresaria a lo largo de 113 años. Participaron unas 300 personas. Además de empresarios asistió la intendenta de Salta, Bettina Romero, el senador nacional Juan Carlos Romero y los ministros provinciales Ricardo Villada (Gobierno, Mario Peña (Turismo), Roberto Dib Ashur (Economía) y Martín de los Ríos (Producción). En la velada hubo homenajes para los expresidentes de la Cámara y se trazaron las acciones de trabajo para el próximo año. Betzel destacó el crecimiento de Tienda Salta, una plataforma local para comercializar en internet.

En diálogo con El Tribuno, Betzel precisó que unos 200 comerciantes aprendieron a cargar productos en ese portal y ya hay unos 20 mil disponibles.

Sobre la coyuntura, el titular de la Cámara de Comercio afirmó: "No se entienden las medidas del Gobierno nacional, no es una situación fácil". Y remarcó que las pymes no pierden la esperanza en que la economía pueda mejorar.

FOTO: PABLO YAPURA

"Nos preocupa la presión tributaria", manifestó. Hizo especial referencia al congelamiento de la reducción del impuesto ingresos brutos. Por el pacto fiscal, estaban previstas alícuotas más bajas para 2020, pero quedarán al mismo nivel que este año.

El próximo viernes habrá una reunión con autoridades provinciales y se pedirá un plan de regularización de deuda. Días atrás los empresarios mantuvieron un encuentro con el ministro De los Ríos.

FOTO: PABLO YAPURA

La intendenta Bettina Romero destacó la importancia del comercio y la industria como motor de desarrollo de la ciudad. "Son un sector clave. Merecen que el Gobierno ponga foco en ustedes", señaló la jefa comunal.

"Ustedes son el motor de nuestra ciudad. Dan progreso y generan empleo. Son un ejemplo en la forma de trabajar y apoyarse. De allí debemos replicar desde el sector público", expresó.

FOTO: PABLO YAPURA

Se comprometió, además, a tomar medidas y dar una impronta de fuerte compromiso a favor del sector, y manifestó que espera que el 2020 los encuentre trabajando más juntos que nunca.